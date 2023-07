¿Por qué Sinéad O'Connor se rapó? Esta es la triste razón

Sinead O'Connor fue una de las cantantes más reconocidas de los 90, lanzó varios éxitos que le dieron la fama mundial, pero también era conocida por su disruptivo look de cabeza rapada.

La cantante llevó este look durante casi toda su vida, en su carrera solo tenía variaciones de este atuendo, pero nunca dejó la cabeza rapada o el look pixie muy corto.

Sin embargo, detrás de su icónico look hay una triste historia que se remonta a la trágica niñez que vivió llena de abusos y maltratos.

La triste razón por la que Sinead O'Connor se rapó

La cantante Sinead O'Connor ofreció varias entrevistas en las que cuenta que fue víctima de abusos y maltratos de parte de su mamá.

Así que el motivo por el que se rapó es precisamente por su madre. En una entrevista que dio con Dr Phil contó que decidió deshacerse de su cabellera larga porque su mamá maltrataba a su hermana menor, quien tenía el pelo rojo y le decía que su melena era horrible y asquerosa.

"Cuando éramos niñas, mi hermana tenía un hermoso y glorioso cabello rojo. Por eso siempre estaba celosa de ella. Pero mi madre se obsesionó con la idea de que era feo, horrible y asqueroso", dijo la cantante Sinead O'Connor.

Aseguró que entonces en esa época ella también se dejó el pelo largo y la mamá la presentaba a ella como la hija bonita y no a su hermana. Así que debido a ello decidió quitarse la cabellera. "Cuando tuve el cabello largo, me presentaba a mi como la hija bonita y a ella como la hija fea. Por eso fue que corté mi cabello. No quería ser linda", contó.

Además, mencionó que tenía miedo de ser bonita porque la podían abusar. “No quería ser abusada. No quería vestirme como una chica. No quería ser linda", mencionó.