Sofía Rivera Torres responde con contundente mensaje a Adela Micha por polémica con Lucerito Mijares

Después de que Sofia Rivera Torres, conductora del programa Qué Importa, respondiera al fuerte mensaje de Adela Micha donde la presentadora de La Saga la retó a criticarla a ella en lugar de a Lucerito Mijares, han surgido nuevos comentarios de la pareja de Eduardo Videgaray.

Esto fue lo que dijo Adela Micha contra Sofía Rivera Torres

"¿Por qué no te metes conmigo?" le cuestionó Adela Micha a Sofia Rivera Torres y agregó, "con una persona más grande, más fuerte, más hecha, más entera". De este modo, Micha pertenece al grupo de famosos que se han dedicado a cuidar de Lucero Mijares tras fuertes opinoines emitidas en el programa de Imagen Televisión.

Como a muchos, a Adela no le pareció que Sofía Rivera, Eduardo Videgaray y José Ramón San Cristobal 'La Estaca' se lanzaran contra la hija de Lucero y Mijares, a quienes aseguran, le hicieron bodyshaming con sus fuertes comentarios.

"Una cosa es el humor ácido que yo celebró muchísimo; a mí el humor negro y ácido me encantan y me gusta y lo celebro, este humor flemático también", explicó Adela Micha posteriormente. Sin embargo, indicó que lo que sucedió en el programa sobrepasó los límites.

Sofía Rivera Torres defiende las burlas contra Lucerito Mijares

Si bien Sofía Rivera Torres aceptó que Adela Micha puede dar su opinión sobre le tema, señaló que la cancelación en su contra nunca debió de haber ocurrido. Esto por lo mismo que mencionaron el resto de conductores al disculparse por su conducta.

Sofía explicó que Mijares y Lucero no debieron enojarse, así como Lucerito, por los comentarios emitidos en aquella ocasión, ya que la misma joven fue quien se rió tras confesar que la han llegado a confundir con el sexo opuesto.

"Si una persona te está diciendo que lo toma con humor. Y ella da unas declaraciones y tú retomas esas declaraciones y haces chistes sobre lo que esa persona comentó, porque lo toma con humor, pues tú como un adulto hablando con una persona que es mayor de edad le crees a esa persona", aseguró.

"A mí me parecería discriminación y no creerle y no hablar de ella", arremetió Sofia Rivera Torres, para tratar de justificar el motivo por el que realizaron varios fuertes comentarios en el programa Qué Importa sobre Lucerito Mijares.