Ellos son los hijos de Justin Timberlake que sí quiso tener | FOTOS

Britney Spears rompió el silencio sobre cómo fue su relación con Justin Timberlake y reveló que ella se embarazó de él cuando eran novios, pero decidió abortar porque el integrante de NSYNC no estaba listo para ser padre.

"Amaba mucho a Justin. Siempre esperé que algún día tuviéramos una familia. Pero iba a ser mucho antes de lo previsto. Justin definitivamente no estaba contento con el embarazo. Dijo que no estábamos preparados para tener un bebé en nuestras vidas, que éramos demasiado jóvenes", señaló la cantante de “Oops! I did it again” en su próximo libro que está por salir llamado “La mujer en mí”.

La artista indicó que ella no quería abortar, pero que finalmente accedió a la petición de Justin Timberlake.

"Estoy segura de que la gente me odiará por esto, pero acepté no tener el bebé. No sé si esa fue la decisión correcta. Si hubiera dependido únicamente de mí, nunca lo habría hecho. Y, sin embargo, Justin estaba tan seguro de que no quería ser padre", mencionó.

¿Quiénes son los hijos de Justin Timberlake?

Después de su relación con Britney Spears, el cantante de “Cry me a river” se involucró con varias famosas como Janet Jackson y Cameron Díaz, sin embargo, terminó casándose con la actriz Jessica Biel, con quien tuvo dos hijos.

El primer hijo de Justin Timberlake se llama Silas Randall y nació en 2015, por lo que actualmente el niño tiene 8 años. Para el año 2020, Justin Timberlake recibió a su segundo hijo llamado Phineas.

Justin Timberlake con sus dos hijos y su esposa Foto: Especial

El cantante ha sido muy cuidadoso y no ha revelado el rostro de sus pequeños, comparte fotografías con ellos en redes, pero siempre les cubre el rostro.

Los hijos de Justin Timberlake demuestran su talento en la música como su papá Foto: Especial

Justin Timberlake y Jessica Biel son asiduos de disfrazarse en Halloween y han mostrado que es una actividad que comparten con sus hijos, sin embargo, les ponen trajes con máscaras para taparles la cara.