Steve Jones, guitarrista de la influyente banda de punk Sex Pistols, cumple 68 años

Los Sex Pistols fueron una influyente banda de punk, la cual dejó una marca indeleble en la música y la cultura popular.

Como se recuerda, la actitud de la agrupación surgida en la década de los 70´s fue provocadora, con letras muy directas y un sonido muy crudo, el cual definió a muchas generaciones.

Uno de sus destacados integrantes es Steve Jones, el guitarrista.

Por cierto que este popular musico británico nació un día como hoy, en 1955. De manera que acaba de llegar a los 68 años de edad.

Stephen Philip Jones -su nombre completo- y los Pistols alcanzaron la fama gracias a su actitud provocadora y rebeldía.

TE PUEDE INTERESAR 'Lomito' amante del metal escapa de su casa para asistir a concierto 'perrón' de Metallica

Steve, quien antes de ser el guitarrista de la agrupación británica se dedicaba al robo de bicicletas, encarnó ese espíritu, tanto en su música como en su forma de comportarse en el escenario y en la vida cotidiana.

Jones, considerado como el elemento solitario de la banda ("Lonely Boy") , contribuyó a dar aquel sonido distintivo a la agrupación.

Steve Jones ha continuado su carrera musical y también ha trabajado en proyectos de radio y televisión.

Su contribución a la música punk sigue siendo altamente reconocida y respetada en la industria musical.

Los Sex Pistols tuvieron grandes éxitos, como "Anarchy in the U.K." y "God Save the Queen" o "Bodies".

La influencia de los Sex Pistols se extiende más allá de la música, pues también trascendió hacia la moda, la actitud y la forma en que se percibía la música popular de aquella época.

Su legado perdura y continúan siendo una referencia importante cuando se trata de entender la evolución de la música.

Leo