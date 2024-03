Así suena 'Hasta el cielo', la canción de Bad Gyal y Rosalía hecha con IA

No cabe duda de que la Rosalía y la Bad Gyal son unas de las artistas del perreo urbano más queridas y populares de todo el mundo, motivo por el cual los fans están perdiendo la cabeza con “Hasta el cielo”, un temazo colaborativo de ambas que fue creado con inteligencia artificial.

Cabe recordar que cuando recién sacó su disco “La Joia”, Bad Gyal fue cuestionada respecto a si quería colaborar con Rosalía; sobre ello dijo que realmente no lo han hablado pero que no era algo que ella rescatara.

“Tengo buena relación con ella, pero nunca hablamos de eso y no ha surgido. No me preguntes el porqué. Si yo estoy ocupada, ella no quiero ni pensarlo. Ahora mismo vamos centradas cada una en lo suyo y ella es una megaestrella global. No voy a decir que nunca va a pasar, pero tampoco te voy a decir que lo tenemos pensadísimo”, dijo la Bad Gyal sobre la Rosalía.

“Entiendo que es importante colaborar con mujeres, pero no lo voy a hacer con alguien por el mero hecho de que lo sea. Estoy orgullosísima de haber grabado con Tokischa o con Anitta en este disco, pero porque me encanta lo que hacen, de la misma manera que si colaboro con Quevedo es porque me gusta”, agregó la cantante a EFE.

Como los fans no se van a esperar a que Bad Gyal y Rosalía se pongan a trabajar juntas, mejor decidieron cumplir su sueño de escucharlas juntas a través de “Hasta el cielo”, una canción hecha con IA que está desatando furor en redes.

De “Hasta el cielo” sólo ha circulado un fragmento de 35 segundos, los cuales son lo suficiente para poner a todos los fans a perrear hasta el piso.

Pese a que el tema es muy celebrado por los fans, queda esperar a ver si la Rosalía y Bad Gyal soportan y la celebran… o si sacan su lado frágil y ególatra como Bad Bunny, quien lloró cuando Flow GPT sacó “NostalgIA”.