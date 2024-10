Así suena 'Espresso' de Sabrina Carpenter con Taylor Swift en The Eras Tour | VIDEO

Taylor Swift y Sabrina Carpenter protagonizaron un emocionante momento en The Eras Tour, en medio de la sección acústica del concierto que se llevó a cabo en el show de la cantante multimillonaria en Nueva Orleans.

En la última etapa de The Eras Tour, Taylor Swift ha decidido tirar la casa por la ventana y traer no solo nuevos atuendos para el show, sino a invitados especiales que le agregan un extra de emoción al evento, como sucedió con Sabrina Carpenter.

La joven cantante y ex actriz de Disney, saltó a la fama internacional tras ser la abridora de la gira de Swift a nivel internacional y su música se viralizó gracias a temas como 'Espresso' o 'Please, please, please'.

Actualmente, Carpenter se encuentra en medio de su propia gira por arenas, como parte del Short N' Sweet Tour, logrando un lleno total en cada lugar al que ha ido en Estados Unidos y Canadá. El público aun espera que la cantante anuncie fechas para Latinoamérica y otras partes del mundo.

Así fue la aparición de Sabrina Carpenter en The Eras Tour

Fuera de lo que suele pasar en The Eras Tour, la cantante realizó una llamada en medio del escenario, la cual atendió el altavoz y con el micrófono cerca. La cantante explicó que estaba en Nueva Orleans y que estaba en medio de una noche intensa.

La joven aseguró sentirse "un poco Espresso" y con tono cómplice, le dijo cuánto la quería, mostrando la relación de amistad íntima que existe entre las compañeras de profesión. En un momento, Taylor le preguntó sobre porqué no estaba en el escenario y Sabrina aseguró que tardaría unos segundos en salir.

La cantante hizo un mashup de 'Espresso' con 'Is it over now?' y 'Please, please, please' en compañía de Carpenter, lo cual emocionó bastante a los asistentes del evento y posteriormente, a los usuarios de redes sociales que vieron el momento.

"Urge remix de Espresso, aunque ya esté bien quemada, qué más da", "Taylor es de las amigas que te ayudan a salir adelante y brillar, sin miedo a ser opacada", "el momento de PLEASE PLEASE PLEASE se sintió tan angelical" y "estaría muy padre una colaboración", son algunos de los comentarios en redes sociales.