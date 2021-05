Survivor México 2021: “Depurar al ‘dream team’, lo ideal para que la tribu se recupere”: Brissia

Brissia es la quinta eliminada de Survivor México 2021, sin embargo, previo a su salida los conflictos y las divisiones en la tribu Halcones quedaron al descubierto.

Brissia considera que quienes desestabilizan a la tribu son Paco, Gary, Pablo, Natalia y Adianez, ya que ellos han hecho una alianza para poder llegar juntos a la final y se han autonombrado el “Dream team”.

“El ‘dream team’ es el problema y hay que sacarlo de una vez por todas, hacer la depuración que ellos tanto mencionan, pero para su lado, empezar a depurar al ‘dream team’ sería lo ideal para que la tribu volviera a realzar su vuelo”, dice Brissia en entrevista con La Razón.

Para la concursante de Survivor México 2021, los conflictos internos comenzaron cuando algunos de los integrantes del equipo empezaron a ver por ellos individualmente y se olvidaron del juego en equipo y señala que será muy difícil que la tribu vuelva a lo que era en los primeros episodios del programa.

“Sinceramente no creo que se vayan a recuperar, porque ya están pensando en individual y si ya se fracturó no hay pegamento alguno que haga que las cosas mejoren. Hay personas dentro que van a lo que van y no les importa por encima de quién pasen con tal de conseguir llegar a la final”, explica.

También advirtió que a Pablo Martí le puede afectar estar en el “Dream team” y señaló que posiblemente lo puede llevar a su Extinción del juego.

“Me encantaría que Pablo pudiera salirse de ese remolino que no le conviene nada, él está siendo mal influenciado por ellos. Esto lo puede llevar a cavar su propia extinción, espero que pueda lograr aterrizar otra vez y lograr lo que fue al principio y volver a tomar esa autoridad como capitán, si él vuelve a tomar el control como lo hacía antes con respeto, con amor pudiese ser que la tribu se recuperara, pero lo veo bastante complicado”, comenta Brissia de Survivor México 2021.

La cantante espera que el resto de sus compañeros -Bárbara, Niebla, Jorge, Memo y Denisha- se unan en contra del “Dream team” para sacarlos y comenzar la depuración en el equipo.

Brissia salió renovada de Survivor México 2021

Brissia menciona que su experiencia por Survivor México 2021 fue enriquecedora de manera interna, pese al sufrimiento, pues tras su salida se encuentra renovada y busca inspirar a que las personas sigan sus sueños.

“Compartir mi experiencia de cinco semanas me parece maravilloso porque puedes inspirar a otras personas a aventurarse porque de repente tenemos mucho miedo de salir de nuestra zona de confort. El yo poder decirles: vas cree en ti cree en tus sueños aventúrate y tú puedes ser todo aquello que quieras ser, estas son algunas de las enseñanzas que me ha dejado esta aventura”, comentó Brissia.