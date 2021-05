Survivor México 2021: Daniel Cortés reconoce error de Jaguares al no advertir a Sargento de su sentencia

Daniel Cortés salió eliminado de Survivor México 2021 este domingo 23 de mayo, un día en el que se vivieron muchas emociones en el Concejo Tribal.

Daniel habló sobre lo que ocurrió en la tribu Jaguar de Survivor México 2021 tras el revuelo que se generó entre los fanáticos del reality show por la nominación de Sargento.

El healthcoach comentó que la mayoría del equipo votó por el cantante no solo por su alianza con Alejandra Toussaint, sino por otras actitudes que tomó cuando dejó de ser capitán, aunque reconoció que fue un error no haber platicado con Sargento previo a sentencia.

“La nominación de Sargento no fue nada más por Alejandra, pero si influyó bastante. Si fue un error no haberlo platicado antes con él, yo platiqué con sargento de algunos detalles que no me habían parecido, pero haberlo hecho por sorpresa si siento que le pudieron haber dicho antes”, dijo Daniel Cortés en entrevista con La Razón.

Daniel Cortes de Survivor México 2021 mencionó que otros factores que influyeron en la decisión del equipo para votar por Sargento fueron que “no nos gustó que en el tema de la comida no era tan equitativo en cuestión de aportar. Todos tratamos de aportar, por ejemplo, yo bajé más de 250 mangos arriesgan caerme, bajé cocos de palmeras, ayudaba a Cyntia a cocinar y él no tanto. Fueron varios detalles que obligaron a esto”, indicó.

Asimismo, explicó que Survivor México 2021 es una competencia y que tarde o temprano iban a tener que nominarse unos a otros.

Daniel contó que cuando salió de Survivor México se despidió de Sargento y ellos quedaron en buenos términos y hasta le recordó que quería conocer al hijo del cantante.