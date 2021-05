Survivor México 2021: Daniel Cortés revela las razones por las que Cyntia no usó el tótem para salvarlo

Daniel Cortés abandonó Survivor México 2021, luego de haber perdido en el Juego de la Extinción, sin embargo, entre los fans del programa causó sorpresa que Cyntia González no haya usado el tótem de resurrección para salvarlo.

Para Daniel Cortés no se trató de nada personal y considera que la acción de Cyntia y la nominación directa por parte de Aranza responden a la preocupación que el equipo tenía por la salud física del healthcoach, ya que bajó 14 kilos en las 7 semanas que estuvo en competencia.

“No fue nada personal, (a Cyntia) la considero una buena amiga, la respeto. Yo creo que no lo usó por lo mismo de entender indirectamente lo que yo platicaba de mi desesperación por la comida, porque es muy diferente para la mayoría de ellos que para mí, por el tema de mi metabolismo, de mi nivel de grasa”, comentó Daniel en entrevista con La Razón.

Se preocupaban por mí, decían ‘Danny te ves muy demacrado, estás bajando de peso increíblemente’, yo creo que (Cyntia) lo hizo por ahí, al igual que la nominación de Aranza, no lo veo como que hicieron un complot Daniel Cortés de Survivor México 2021

Daniel Cortés dijo que para su equipo fue una decisión difícil enviarlo al Juego de la Extinción, pero consideró que su estado físico era crítico.

“Vi en su cara el dolor de haber tomado la decisión. Yo estaba en un estado crítico, me estaba mareando todo el tiempo, de hecho, esa prueba (del Juego de la Extinción) la perdí porque casi me desmayo, en el rompecabezas se me nublaba la vista no pensaba bien, mi rendimiento posiblemente iba a empezar a abajar a partir de ese momento”, indicó.

El participante de Survivor México confesó que verse con 14 kilos menos fue un shock para él, pues durante 26 años se ha dedicado a cuidar su cuerpo, su salud y alimentación y en el programa no podía continuar con su ritmo de vida.

Daniel Cortés de Survivor México 2021 mencionó que la mala racha que actualmente están teniendo los Jaguares es una casualidad que se dio con el cambio de capitanes, pues considera que el verdadero factor que influye en la perdida de juegos es la alianza de Sargento con Alejandra.

“Veo que puede afectar la alianza de sargento con Alejandra en la estructura de la tribu y el éxito que se había tenido, sé el potencial que se tiene en los jaguares y yo creo que les va a ir bien; la mayoría de ellos están bien enfocados y saben hasta donde quieren llegar y estoy seguro que el ganador va a salir de la tribu jaguar”, concluyó.