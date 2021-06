Survivor México 2021: Eduardo revela los motivos que lo llevaron al Juego de la Extinción, en lugar de Alejandra

Eduardo Barquín fue el eliminado del pasado 30 de mayo en Survivor México 2021, su nominación y salida del programa causó gran revuelo entre los fans del reality show, ya que era uno de los más queridos.

En ese sentido, Eduardo Barquín reveló cuáles fueron los posibles motivos que llevaron a la tribu de los Jaguares de Survivor México 2021 a votar por él para que fuera al Juego de la Extinción, en lugar de Alejandra Toussint, quien es una de las menos querida por la tribu y por los seguidores del programa.

Eduardo consideró que su equipo pudo tener dos motivos diferentes, por haber visto que las condiciones del juego le habían cobrado factura a él o simplemente por estrategia.

Te puede interesar Survivor México 2021: Así fue el impresionante cambio físico de Daniel Cortés (FOTO)

“No sé si fue una cuestión de que mis compañeros ya me vieron bastante cansado, frustrado y fue una manera de, tal vez, ellos querer ayudarme. Ellos sabían que ya no la estaba pasando bien o pudo haber sido un escenario diferente donde fue una estrategia, ya que Survivor México 2021 es un juego de estrategia”, dijo Eduardo Barquín en entrevista con La Razón.

El participante del programa señaló que todo apuntaría a un tipo de estrategia, ya que entre las nominadas también estuvo Aranza, una de las competidoras más fuertes del equipo, junto con Cyntia, la capitana de la tribu.

Sin embargo, para Eduardo Barquín, lo que ocurrió dentro del reality show se queda ahí, pues aseguró que hizo una gran amistad con la mayoría de sus compañeros y siempre tuvo clara la línea que divide la realidad del juego.

“Nos tocó a Aranza, a mí y a Cyntia y al final de cuentas nunca voy a saber las razones o tal vez si porque las pasan en las redes sociales, pero la verdad es que no me importa, la amistad que hice con estas personas fue hermosa y lo sigue siendo”, expresó Barquín.

Siempre me mantuve en una línea de que el mundo real estaba acá afuera y que Survivor es una experiencia que te va a cambiar en muchos aspectos, pero no deja de ser un juego y que te tienes que divertir Eduardo Barquín de Survivor México 2021

¿Qué le espera a los Jaguares de Survivor México 2021 en el resto de la competencia?

Eduardo Barquín señaló que cuando Daniel Cortés salió del programa fue un golpe duro para los Jaguares de Survivor México 2021 y ahora que solo queda dos hombres será algo difícil para el equipo, sin embargo, dijo, que la fortaleza del equipo radica en la unión que tienen.

“El hecho es que están muy unidos, fuera de sargento y Alejandra, todos los demás están muy unidos. Fue algo que les dije antes de mi salida ‘cuídense entre ustedes’, y entre ustedes me refiero a Valeria, Cyntia, Kristal, Julio y Ara, ‘cuídense entre ustedes y apóyense entre ustedes’”, recordó Eduardo de Survivor México 2021.

También señaló que espera que sus compañeros de tribu sepan lidiar con la división que se genera por Sargento y Alejandra.

“Alejandra y Sargento no pueden ser tontos, en la competencia le tienen que echar ganas porque si no le echan ganas y pierden, pierde todo el equipo y pierden la comida, y si no comen ya sabemos que pasa. Espero que las personas que se quedaron en la tribu sepan lidiar con la actitud, energía y vibra de esas dos personas y que no se dejen bajonear”, dijo.

Eduardo Barquín comentó que esta experiencia de participar en Survivor México 2021 también le dejó muchas enseñanzas, entre ellas a apreciar más las pequeñas cosas cotidianas, el aprender a estar solo, así como el amor y cariño de sus seres queridos.

“Soy un Eduardo que valora mucho más las cosas y la vida, desde girar una perilla para tener fuego o apretar un botón para tener una taza de café, bañarte, oler rico, ponerte tu ropa... ese tipo de cosas que pasamos tan en automático y darte cuenta de las personas y la importancia que les estas dando”, dijo.

Asimismo, Eduardo de Survivor México 2021 mencionó que ahora se siente en paz con él mismo. “Conocí a un Eduardo más unido a sí mismo, más en paz con las decisiones que toma; a un Eduardo que se ama muchísimo que se rompió la madre todos los días. Aprendí a estar conmigo, que tenía que hacerlo y conocí a un Eduardo más introspectivo, sin la necesidad de la aprobación o la compañía de otras personas”, concluyó.