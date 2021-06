Survivor México: Kristal Silva confiesa que se dejó ganar para venir a su boda (VIDEO)

La conducta y exreina de belleza, Kristal Silva, confesó que se dejó ganar en Survivor México para poder salir del programa para casarse.

A su llegada a México, procedente de República Dominicana, Kristal Silva fue entrevistada por sus compañeros de programa de Venga La Alegría y habló sobre lo que pasó en el programa del domingo.

Kristal Silva se mostró muy conmovida por los ataques que ha recibido en redes sociales por dejarse ganar. La conductora dijo que prefirió salir porque tiene una boda y si no lo hacía entonces iba a perder mucho más.

Comentó que, aunque los dos millones de pesos de premio hubieran servido para cubrir los gastos de la boda, hubiera perdido más en el amor que en el juego.

“Porque tengo una boda Horacio. Ya había un momento que decía, ¿es que cómo voy a salir después? Si no tomaba esta salida; porque todo lo que salió en el juego de la inmunidad grupal no fue por decisión completa de los Jaguares, algo pasó ahí con los Halcones porque ambos se dejaron perder”, contó Kristal a su llegada a México.

Kristal Silva deslinda a la producción de Survivor México de montaje

Kristal Silva aseguró que salirse de Survivor México fue su decisión y está dispuesta a enfrentar las consecuencias, por lo que deslindó a la producción de Survivor México de lo que ocurrió en el juego de ayer.

“Sí, creí que mi tiempo ya había sido suficiente allá. Puse mi corazón, mi mente, desde que arrancó, pero ya tenía que regresar, tenía que ponerle fin y nadie me ayudó. Importante, la producción no tuvo nada que ver en esto.

“Eso fue algo que también me sorprendió al ver que decían que me ayudaron. No. La gente podrá pensar o creer que estuvo de por medio alguien que me ayudó a salir. No, fue una decisión propia y asumo la responsabilidad y lo acepto”, expresó la exreina de belleza.