Survivor México: Kristal Silva revela la nueva estrategia de Cyntia tras su salida

La salida de Kristal Silva de Survivor México significa un reacomodo en la tribu de los Jaguares, sobre todo por parte de Cyntia, ya que el club de la “hienas” van a ir detrás de ella ahora que se quedó sola.

Sin embargo, Kristal reveló cual podría ser la nueva estrategia de Cyntia para poder sobrevivir a los “ataques” de Alejandra, Paco y Gary.

“Sé que Cyntia va a empezar a hacer alianzas diferentes, va a buscar la manera de encontrarse con alguien que también sea su confidente y buscar a una persona que la pueda apoyar hasta que llegue la fusión de tribus”, comentó Kristal Silva en entrevista con La Razón.

La conductora de Venga La Alegría señaló que antes de salir del programa habló con Cyntia y la aconsejó acercarse a Fernando y a don Jorge para hacerlos sus aliados.

“En algún momento vimos que Fernando es una persona más fácil de manipular que el resto y don Jorge que es muy justo y que sabe perfecto que tiene que seguir a quienes hacen las cosas bien, a él no le gusta jugar por el protagonismo.

Yo le aconsejé que estas dos personas se las puede llevar al bolso por tus personalidades, espero que este trabajando en ello y que ellos también se den cuenta que no tienen que estar del lado de las hienas y ya estarían tres contra tres Kristal Silva de Survivor México

¿Qué le dijo Cyntia a Kristal antes de salir de Survivor México?

Kristal Silva mencionó que Cyntia sabía la fecha de la boda de la exreina de belleza y le brindó su apoyo hasta el final.

Kristal comentó que fue a la chef a la que se le ocurrió generar la polémica con el tótem de resurrección al mismo tiempo de que la conductora quería evitar que Cyntia estuviera en el Juego de la Extinción.

Se apagó el fuego de Kristal en Survivor México Foto: Especial

“Ella me aconsejó hacer una polémica con el tótem y platicamos sobre esto, por eso se lo entregué, yo no quería que ella estuviera en riesgo de salir… (Cyntia) habló conmigo entendió que era mi oportunidad de salir… me abrazó con cariño y mucho dolor porque la dejaba, pero contenta porque estaba siguiendo mi rumbo”, explicó la competidora de Survivor México.

Asimismo, Kristal Silva reiteró que la decisión de salir fue solamente suya y no tuvo nada que ver la producción de Survivor México, por eso ella decidió enfrentar las consecuencias.

La producción no tuvo nada que ver en esto, yo me hago responsable de mis decisiones Kristal Silva de Survivor México

Kristal salió eliminada en la semana 12 de Survivor México Foto: Especial

“Me convertí en una Kristal mucho más transparente, que sepan que soy muy honesta y estoy enfrentando las cosas”, comentó la conductora.

“Ha sido un impacto para muchos, pero al final de cuentas he creído que las decisiones personales y las prioridades se tienen que respetar. Nunca lo hice con la intensión de lastimar a nadie y el show debe continuar y espero que lo sigan viendo”, concluyó.