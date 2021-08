Survivor México: "Tener el apoyo de mi papá Pancho Barraza es más valioso que el 1er lugar", dice Julio

Julio Barraza, finalista de Survivor México, contó cómo fue su experiencia en el programa como uno de los estrategas más destacados del reality show. Aseguró que, aunque en un inicio no era su objetivo ganar, después ésta se volvió su meta, sin embargo, el tercer lugar le sabe a gloria.

“Para mí fue un triunfo desde principio a fin, porque cada pasito y cada semana que llegábamos era un logro para mí ir avanzado y creciendo, ganándome los collares, las pruebas y las recompensas. A pesar de tener ese tercer lugar, yo lo sentí como si hubiera obtenido el primero”, dijo Julio Barraza de Survivor México en entrevista con La Razón.

El sobreviviente comentó que, en un inicio, para él, no era la meta principal llegar a la final, sin embargo, las habilidades y fortalezas que fue demostrando los motivaron para luchar por el primer lugar.

“Yo no iba por el primer lugar ni por el premio, pero conforme fue avanzando la competencia, me empecé a dar cuenta que me iba bien y entendía la dinámica de los juegos y cuando llegamos a la fusión empiezo a ganar todo y en ese momento me puse más enfocado y me mentalicé. No era mi objetivo, pero se volvió mi objetivo ahí dentro”, señaló el cantante.

Te puede interesar Survivor México: Julio Barraza es el tercer lugar en la final del programa

Julio de Survivor México considera que aquellas palabras que recibió de parte de Denis Aranda, cuando lo visualizó como el finalista y ganador del programa en las primeras semanas de juego, lo motivaron a seguir adelante, pues ese momento fue uno de los más difíciles para Julio al luchar contra el hambre.

Sin duda, no tener qué comer fue una de las partes del juego que más afectó a los participantes, Julio contó cuáles fueron los animales que tuvo que comer para sobrevivir en la selva.

“Comí muchísimas cosas que jamás en la vida me habría imaginado como paloma, lagartija, tarántulas y otras cosas que no te puedo contar que fueron muy extremas”, reveló Julio de Survivor México.

Experimentar ese hueco en el estómago de hambre, de tener que dormirte con un vaso de agua y despertarte al día siguiente a ganar una recompensa y si no, pues volver a lo mismo Julio Barraza de Survivor México

Julio Barraza se convirtió en el mejor sobreviviente de Survivor México Foto: Especial

El cantante mencionó que el hambre fue la principal razón por la que muchos de sus compañeros salieron del programa, pues se trata de un golpe mental, dijo, que no todos pueden superar, “a mí me pegó mucho, pero siempre la fortaleza de seguir continuando”.

Después de vivir en condiciones extremas sin tener la certeza de qué días iba a comer y cuáles no, Julio ya tiene en la mira los tacos de carne asada de Mazatlán, lugar de donde es originario.

Julio de Survivor México se enfocará en su carrera musical

El finalista del reality show de supervivencia explicó que ahora que salió del programa busca enfocarse en su carrera como cantante y hasta planea hacer una colaboración con su papá Pancho Barraza.

“Me voy a enfocar a mi carrera musical, voy a poner todo mi empeño en eso, sé que es muy difícil, pero no imposible. Posiblemente haya unos planes con mi padre, igual estaría bien hacer una canción con él, esperemos que se pueda concretar”, comentó el sobreviviente.

Julio de Survivor México indicó que está agradecido por todo el apoyo que recibió de parte de Pancho Barraza y para él es más valioso eso que el premio de dos millones de pesos.

“Me impresionó mucho saber todo el apoyo que estaba teniendo de parte de él (Pancho Barraza), mientras estaba encerrado”, dijo.

Esto es más valioso que tener un primer lugar o dos millones de pesos. Que tengas ese apoyo de tu papá no tiene precio Julio Barraza de Survivor México

Finalmente comentó que posiblemente esté en puerta una colaboración con su compañera de Survivor México, Denisha, quien también es una conocida cantante.