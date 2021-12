Sylvia Pasquel no se le puede acercar a Silvia Pinal por esta triste razón

Silvia Pinal salió del hospital este 29 de diciembre, luego de haber estado una semana hospitalizada por el COVID, motivo por el cual podrá celebrar el Año Nuevo en su casa… pero no con su hija Sylvia Pasquel.

Y es que, de acuerdo con Sylvia Pasquel, “nadie se puede acercar” a doña Silvia Pinal, pues los cuidados que necesita son como de terapia intensiva, sólo que desde su casa.

No obstante, ella es la que menos pude estar cerca de Silvia Pinal, pues, en entrevista con Milenio, Sylvia Pasquel señaló que ella es quien corre más peligro de contraer el COVID.

“Como ya soy ruca, no me puedo acercar porque me puedo contagiar, la puedo contagiar; el caso es que yo siempre tengo que estar viendo los toros desde la barrera”, dijo Sylvia Pasquel.

Pese a ello, respecto a la salud de su mamá, la famosa aseguró que “mi mamá está súper bien, va a estar muy bien cuidada. Todo está bien”.

rc