Sylvia Pasquel revela quién contagió a Silvia Pinal de COVID

Silvia Pinal se encuentra hospitalizada tras infectarse de COVID y sus hijas han estado dando los últimos detalles respecto a su estado de salud. Ahora Sylvia Pasquel reveló quién infectó a la actriz.

Cabe recordar que Silvia Pinal estaba vacunada con las dos primeras dosis y se espera que en enero se ponga la tercera. Pero eso no le impidió al virus alojarse en su cuerpo.

Alejandra Guzmán había revelado que Silvia Pinal podría haberse infectado de COVID en un viaje a Cuernavaca que realizó este fin de semana; sin embargo, al parecer Sylvia Pasquel tiene otros datos.

¿Quién infecto de COVID a Silvia Pinal?

En entrevista con “Chisme no Like”, Sylvia Pasquel reveló que el viernes pasado doña Silvia Pinal filmó unos videos especiales para el show de Alejandra Guzmán y Paulina Rubio, y uno de los técnicos que estuvo presente dio positivo a COVID días después.

“El doctor me mandó un mensaje, diciéndome que estuvo con mi mami, que su oxigenación está perfecta, no presenta fiebre, no presenta ningún síntoma de COVID y que como ya tiene las dos vacunas él supone que eso está ayudando pero que ahorita lo que están haciendo es monitorearle las vías urinarias”, dijo Pasquel.

“Mi mamá se debió haber contagiado el viernes, ese día Alejandra mandó a un equipo para que le hicieran una filmación, entonces una de las personas que iba, avisaron que había salido con COVID el domingo, no tengo bien el dato de cuándo. Pero ayer le hicieron la prueba a mi mamá y la prueba salió negativa, hasta después que le hicieron la PCR. Mi mamá iba a grabar algo para el show de Alejandra”, remarcó.

