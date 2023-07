Sylvia Pasquel presume a su 'amigo novio' que sacó de Tinder: 'sí sigue teniendo uno deseos'

Sylvia Pasquel sorprendió a sus fans al revelar que tiene un "amigo novio" con quien se la pasa bien bomba y que además lo conoció a un de una manera que la gente de su edad considera como muy “moderna”, Tinder.

En entrevista con “Ventaneando”, Sylvia Pasquel señaló que tener 72 años no es impedimento para tener romance y sexo, por lo que pidió que la gente normalice que los adultos mayores también tienen intimidad.

Sylvia Pasquel, Luis Enrique y Silvia Pinal Especial

“Hay una generación que está debajo de nosotros que cree que, porque y llegas a cumplir años, ya no pasa nada sexualmente, que ya no hay libido, que ya no hay placer, que ya no hay gustos, que ya no hay deseos, y eso es mentira; sí sigue teniendo uno los deseos, sí sigue teniendo uno las ganas de hacer el amor, sientes", dijo la hija de Silvia Pinal.

"Claro que físicamente hay cambios, en la mujer sobre todo. Bueno, en el hombre también, que se tiene que tomar la pastillita azul, Ya lo vive uno de una manera más pacífica, menos arrebatada, piensa uno mejor, eres más prudente, más comprensivo”, agregó Sylvia Pasquel.

La famosa actriz contó que conoció a un caballero en Tinder, app que bajó durante el rodaje de la serie “Siempre Reinas” de Netflix, en la que Lucía Méndez terminó peleada con todas.

Sylvia Pasquel Especial

“Tengo un amigo novio que cuando queremos nos vemos y cuando no, no; no hay obligación y así está padre... Nos conocimos en el Tinder. Es que cuando hice la serie de Reinas me pusieron en el teléfono el Tinder porque había una dinámica que yo me inscribía en esa app. Y como no manejo esas aplicaciones, se quedó en el teléfono", detalló Sylvia Pasquel.

"Ya empecé a ver y le puse likes a algunos, a desechar a otros. Tengo varios amiguitos del Tinder, muy buena onda. Tuve suerte. Uno que es mi amigo novio y los demás son amigos”, remarcó la famosa, dejando claro que si divierte y mucho.