Sylvia Pasquel recuerda la dolorosa muerte de su hija Viridiana de dos años

La Dinastía Pinal pudo haber tenido una integrante más, pero lamentablemente la parca cegó su existencia, pues hace varios años murió inesperadamente Viridiana, la hija de dos años de Sylvia Pasquel.

En el reality show “Siempre Reinas”, Sylvia Pasquel habló acerca de la muerte de su hija Viridiana, quien sufrió una devastadora muerte.

La actriz aseguró que ese fue el momento más doloroso en su vida, motivo por el cual quedó sumida en una gran depresión y se dejó llevar por el alcoholismo, pues tomaba muchísimo desde que comenzaba el día hasta la noche.

Hace tiempo, en el programa “Historias Engarzadas”, Sylvia Pasquel dio los detalles de cómo murió su pequeña Viridiana, a quien nombró así en honor de su hermana también fallecida.

“Se quedó en el jardín jugando con su patito, Stephie se metió a la casa por algo que no sé cómo estuvieron las cosas bien porque no estuve ahí, yo me había ido a hacer una limpia para que me fuera bien en la vida, imagínate… fue en un momento de descuido de la nana”, contó.

Y es que el patito se le fue a la alberca, cosa que hizo que intentara agarrarlo, pero cayó en el agua y se ahogó.

“No hay una palabra que describa a una mamá que pierde un hijo...es tan doloroso que no hay una palabra que lo pueda describir, nunca lo olvidas”, remarcó.