Talina Fernández intentó salvarle la vida a Luis Donaldo Colosio tras el atentado en Lomas Taurinas

Talina Fernández, "La dama del buen decir", falleció este día a los 78 años de edad, dejando un gran legado en la televisión mexicana, al ser una de las conductoras más longevas que ha dado el entretenimiento en nuestro país.

La conductora estuvo presente en uno de los días que han marcado la vida política de México: el asesinato del entonces candidato del Partido Revolucionario Institucional, Luis Donaldo Colosio, a quien incluso le intentó salvar la vida donando sangre tras el atentado que sufrió el político en Lomas Taurinas, en Baja California. ¿Qué hacía ahí Talina? ¿Por qué fue ella quien dio el anuncio de la muerte de Colosio? Recordemos hoy este episodio fundamental en la vida de la conductora que hoy perdió la vida tras ser hospitalizada de emergencia.

Una gran amiga de Diana Laura Riojas

En diversas entrevistas que otorgó en vida, Talina Fernández declaró que era una amiga muy cercana de Diana Laura Riojas, esposa del entonces candidato del PRI, Luis Donaldo Colosio. Fue ella quien la invitó a la gira que el político tendría en Lomas Taurinas.

"La esposa de Colosio me habló y me dijo: 'Te invitamos a la gira de Luis Donaldo [...] Me voy a Lomas Taurinas y el director del canal me dijo: 'Qué flojera'", relató Talina al conductor Yordi Rosado. Cuando se habló del atentado en contra de Colosio, la conductora declaró que era extraño que alguien tuviera tanto acceso a él, al grado de vulnerar la seguridad para asesinarlo, pues ni ella siendo tan cercana a Diana Laura, tuvo nunca acceso al candidato.

"Me traté de acercar a Luis Donaldo y no me dejaron. Me sorprende tanto que alguien haya podido llegar tan cerca porque la seguridad era extraordinaria", relató.

¿Cómo intentó salvarle la vida a Colosio?

Talina Fernández relató cómo es que a través de donación de sangre, intentó hacer algo por la vida de Colosio. "De repente, soltaron una música con un volumen y entró al camión un muchacho. Se aventó en los escalones y dijo: 'Le dieron a Luis Donaldo'". En ese momento, aunque Talina trabajaba para Televisa, con Jacobo Zabludovsky, priorizó el estado de salud del esposo de su amiga.

"Llegué con Diana Laura y entramos al hospital cuando la directora estaba sacando gente. Oí que dijeron 'sangre negativa' y dije: 'Yo'. Llegaron dos y me cargaron de palomita. Me llevaron a un sótano y con una jerga con cloro me limpiaron el antebrazo, ¡jerga con cloro! Me sacaron sangre para Luis Donaldo, yo le podía dar sangre porque él era B negativo y yo O negativa", dijo a Rosado.

Al estar cerca de Diana Laura en el momento de la noticia de la muerte de Colosio, ella le dio la exclusiva a Jacobo Zabludovsky. Fue la propia Talina Fernández, quien informó a México que el candidato presidencial del PRI había muerto. Hoy, Talina Fernández ya descansa en paz.