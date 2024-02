Tania Rincón acepta que sí tiene nuevo novio: 'sí estoy enamorada'

Tania Rincón ya no niega que tiene un nuevo romance, luego de haberse divorciado ya hace un año del que es el padre de sus hijos, pues la conductora de Hoy aseguró estar sumamente enamorada de que es ahora su galán en turno.

Tania Rincón fue interceptada por la prensa en una alfombra roja, en la que emocionó a los periodistas de farándula, quienes no dejaron de cuestionarla por su nuevo amor.

La prensa cuestionó a Tania Rincón respecto al tema de los rumores de su nuevo romance, los cuales comenzaron a circular desde hace unos meses atrás, por lo que se le pidió que desmintiera o confirmara sin rodeos aquella información.

Y es que los rumores de su romance se acentuaron luego de que a finales de enero se dio a conocer una serie de fotografías en las que quedó en evidencia que tanto Tania Rincón como su ex esposo, Daniel Pérez, llevaron a sus respectivas nuevas parejas a la fiesta de cumpleaños de su hija.

Fue por ello que Tania Rincón no pudo contener su emoción, pues confirmó que, en efecto, tiene un nuevo novio, e incluso dijo estar perdidamente enamorada de él; pero remarcó que todavía no quería llevar su relación al ojo público por si las cosas no evolucionan como espera.

“Ay no, qué bárbaros, pero mira, yo ya aprendí, ya aprendí, ya no voy a presumir tanto, estoy muy contenta, estoy muy bien, planeando los regalos del Día del Amor y la Amistad para mis creaturos, sí estoy enamorada, pero es que, a ver, no es que lo esconda, pero tampoco es que ya quiera hablar tanto de eso, porque uno aprende y luego la caída es más dolorosa, entonces bajo perfil, mejor”, sentenció Tania Rincón.

Hasta ahora Tania Rincón no ha revelado formalmente la identidad de su novio, pero se dice que sería el productor de TUDN, Pedro Pereyra.