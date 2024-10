El Temach asegura que Belinda no podrá ser mamá por su edad: 'Ya no tuviste hijos' | VIDEO

El Temach ha generado indignación nuevamente en redes sociales, al asegurar que las mujeres mayores de 35 ya no podrían tener hijos, poniendo de ejemplo a Belinda como una mujer a la que 'ya se le fue el tren' para formar una familia.

El polémico influencer ha destacado en los años recientes por sus polémicas opiniones, las cuales pueden resultar en molestia por parte de los Internautas, pues muchas mujeres califican sus 'enseñanzas' como misóginas.

Ahora, El Temach hizo una referencia a Belinda para señalar a las mujeres que todavía no están seguras de si desean ser madres con más de 30 años y tampoco se han casado, pues asegura que la sociedad ha infantilizado a las mujeres.

¿Qué dijo El Temach de Belinda?

En redes sociales, se ha viralizado en clip en el que Luis Castillejas 'El Temach' habla con sus 'compas' sobre las mujeres que con 35 años dudan de convertirse en madres próximamente. "Ya no los tuviste hija, pero están en una negación impresionante", expresó.

Fue entonces cuando el famoso sacó a Belinda al tema, señalando que ambos tendrían más o menos la misma edad: "Belinda ya no tuvo hijos y dijo una mama** hace poquito 'ay no, todavía estoy muy joven, quiero tener muchos novios primero y luego ya me voy a casar y voy a tener hijos'", recordó el influencer.

Con una expresión abrumada, destacó dirigiéndose a la cantante, "ya no tuviste hijos, pero ni se enteran". Mencionó que "la sociedad trata a las mujeres como niñas" y que si a los 35 años no has tenido un hijo, ya no lo tuviste.

Esto porque asegura que hay que pasar por muchos procesos antes de ser madre, como formar una relación estable con "un buen hombre", ser novios, casarse y entonces, tener un hijo. El video finaliza con el señalamiento "tener un hijo después de los 35 es irresponsable, pero bueno, soy machista por decir la verdad, ya saben".

¿Hasta qué edad puede una mujer quedar embarazada?

Ante ello, los usuarios en redes sociales han estallado contra el influencer, señalando que en países como Canadá y en otras partes de Europa, las mujeres tienen hijos hasta los 40 y no tienen todavía complicaciones en su embarazo.

Si bien es cierto que hay una ventana de fertilidad para las mujeres y que la misma disminuye a los 30 años, todavía quedan varios años en los que una persona puede quedar embarazada si así lo desea. De no ser así, existen alternativas como la adopción y los vientres subrogados.

También se dice que a los 35 años aumenta el riesgo de parto por cesárea, afecciones cromosómicas, como el síndrome de Down, tromboembolismo, cardiomiopatías puerperales y muerte materna, aunque esto depende de cada caso, pues en muchas ocasiones, las mujeres que se embarazan en esos años no tienen problemas. Por este motivo, es necesario acudir a un médico de manera constante en el embarazo.

Algunos de los comentarios por la opinión de El Temach son "esperemos que este señor no se reproduzca", "este tipo no sabe nada" y "que se dedique a ganar dinero no a andar viendo que hacen las mujeres o no con su vida".