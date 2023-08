VIDEO | Esta es la terrible enfermedad que tiene Romina Marcos de MasterChef Celebrity

Romina Marcos, hija de Niurka y participante de MasterChef Celebrity México 2023, compartió con la gente que tiene una terrible enfermedad debido al estrés, pero ya está recibiendo tratamiento médico.

A través de un video en sus redes sociales, la hija de Niurka señaló que sus síntomas empezaron con un dolor de cabeza del lado derecho, el cual después se agravó y sintió ardor, le cual desencadenó con un brome de ronchas en la cara.

“Fui con mi doctor y me comentó que probablemente se debía a la ansiedad, pero después empecé a sentir como agujas en la frente, mucho ardor y vi agujas en la frente, y vi que me salían manchas rojas en la frente y en el párpado derecho”, explicó Romina Marcos.

¿Cuál es la enfermedad que tiene Romina Marcos?

La participante de realities shows señaló que tras visitar nuevamente la doctor el diagnóstico de su enfermedad fue herpes zóster.

De acuerdo con el sitio web especializado en medicina mayoclinin.org la enfermedad herpes zóster es una infección viral que causa una erupción dolorosa y se trata del “mismo virus que provoca la varicela. Después de contraer varicela, el virus permanece en el cuerpo de por vida. Años más tarde, el virus puede reactivarse como herpes zóster”, se lee en el sitio web.

Romina Marcos señaló que el motivo por el que le dio esta enfermedad es porque somatizó sus emociones, es decir que sus pesares emocionales los reflejó en el cuerpo con síntomas físicos.

La joven señaló que fue porque no se atendió la salud mental y por eso terminó con esta enfermedad.

“Lo más fuerte de estar viviendo esto que yo solita al no trabajar en mi salud mental llegué a este punto. No me puse como prioridad”, dijo.