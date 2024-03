The Hives anuncian conciertos en México ¿Cuándo y dónde van a ser?

La última vez que The Hives vinieron a México fue durante el Corona Capital 2023, festival en el que Pelle Almqvist, Niklas Almqvist, Mikel Karlsson, Christian Grahn y el más reciente miembro de la banda Johan Gustafsson ofrecieron un explosivo espectáculo de rock garage.

Por ello, para fortuna de los fans que los quieren volver a ver, y quienes no tuvieron chance de disfrutarlos, The Hives anunciaron que vendrán a México a finales de año, para ofrecer una serie de conciertos épicos y bien ruidosos que no te puedes perder.

Durante la presentación de The Hives en el Corona Capital 2023, los suecos ofrecieron su rock garage duro y directo, pero con elegancia, donde dominaron los riffs potentes, intensos y seductores, que estremecieron a todos a través de temas como “Bogus Operandi”, “Main Ofender”, “Rigor Mortis Radio”, “Good Samaritan”, “Go Right Ahead” y “Stick Up”, entre otros más.

¿Cuándo son los conciertos de The Hives en México 2024?

En ese ya lejano noviembre, Pelle Almqvist le dijo a los fans aztecas en un español muy fluido: “Hola buenas noches, mis queridos amigos mexicanos, ¿están listos?”, ante lo cual toda la “bandamax” respondió al unísono con un estruendoso “oe, oe, oe, oe, oe, The Hives, The Hives”.

Ahora a través de sus redes sociales oficiales, The Hives anunciaron que vendrán muy pronto a México para ofrecer lo que será una serie de conciertos muy épicos, estruendosos y que no podrán ser olvidados.

Específicamente en su cuenta de Facebook, The Hives compartió una fotografía desde el escenario en la que se ve al vocalista Pelle Almqvist completamente anonadado al ver el cariño de los miles de fans mexicanos que celebraban su música sueca.

En la postal de su última tocada en el país la banda anunció que vendrá a México en octubre, por lo que todos los fans deben de estar listos para rockear ese mes.

“VENDEMOS A MÉXICO. Octubre de 2024”, señala la publicación de The Hives, la cual lamentablemente no tiene más datos, pues los suecos señalaron que, para saber más en un fututo próximo, era necesario que se registren en su newsletter.

Queda esperar a que The Hives de pronto más detalles de cuántas ciudades mexicanas van a visitar.