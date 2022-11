The Killers anuncia conciertos en México: Todo lo que debes saber de sus shows

Los conciertos no paran después de la pandemia, ahora la banda The Killers también viene nuevamente a México.

La banda liderada por Brandon Flowers se presentará el próximo 1 de abril de 2023 en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México. La agrupación también se presentará en Guadalajara el 30 de marzo de 2023 en la Arena VFG.

🎶Can you read my mind?🎶 ¡The Killers harán parada en #CDMX y #GDL el próximo año y estamos más que listos para recibirlos! 💥#PreventaCitibanamex: 7 diciembre pic.twitter.com/w5f3Nd9Exl — Ocesa Rock (@ocesa_rock) November 28, 2022

te puede interesar Metallica viene a México: Todo lo que debes saber de sus conciertos con invitados especiales

The Killers vendrá con el “Imploding The Mirage Tour”, su gira más reciente y que adoptó el título de su más reciente álbum, lanzado en agosto de 2020, del cual se desprende temas como “Caution”, My Own Soul’s Warning y Dying Breed.

¿Cuándo es la venta de boletos para The Killers en México?

La preventa de boletos para el concierto de The Killers en la Ciudad de México y en Guadalajara es el 7 de diciembre en Ticketmaster y tiene la posibilidad de adquirir las entradas en 3, 6 y 9 meses sin intereses. La venta general será el día 8 del mismo mes.

The Killers también se presentará en Monterrey en el Festival Pal’ Norte, en el que compartirá créditos con Blink-182 y Billie Eilish.