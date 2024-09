The Last Of Us 2: Qué revela el tráiler de la segunda temporada y cuándo se estrena

Los fans de Playstation y las historias de zombis no genéricas están de fiesta, pues Max liberó el primer esperado tráiler de la segunda temporada “The Last Of Us”, el cual ha dejado encantaods los fans.

El traílaer fue lanzado como parte de las celebraciones del “Día de The Lasto Of Us”, pues dentro de la historia del juego esta fecha fue cuando inició la pandemia global de cordyceps que acabó con el mundo e hizo de la mayoría de las personas zombis hongo ciegos y mortales.

From video game to TV, ‘THE LAST OF US’ Season 2’



Releasing in 2025 on HBO. pic.twitter.com/MB9hFsAV4H — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) September 26, 2024

Como parte de las celebraciones por el Día de “The Last Of Us”, PlaysTation agregó a su catálogo de su suscripción Extra la versión remasterizada de “The Last Of Us Part 1”, para que la juegues en tu PS5.

El tráiler nos presenta a Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey), quienes, luego de algunos años de “Paz” están viviendo una vida tranquila en la comunidad creada por el hermano de Joel, Tomy (Gabriel Luna) y su esposa María (Rutina Wesley).

Quienes ya jugaron “The Last Of Us Part 2” sabrán que lo que viene es todo menos lindo, especialmente para Joel (te lo spoileraríamos, pero lo más probalees que no vayas a soportar, además de que lo puedes buscar en youtube para arruinarte tú mismo).

Jeffrey Wright and Isabela Merced as Isaac and Dina in ‘THE LAST OF US’ Season 2. pic.twitter.com/K98qeYpr0o — Lord Stark (@BloodOf_Dragon) September 26, 2024

No todos son tristes noticias, pues ahora se incorporan a la serie los personajes de Abby (Kaitlyn Dever) y Dina (Isabela Merced), mismas que ahora formarán parte del grupo de protagonistas de la segunda temporada.

Asimismo, en el proyecto de tv por streaming también podremos ver actuar a Jeffrey Wright, Tati Gabrielle, Ariela Barer, Young Mazino, Spencer Lord y Danny Ramirez.

Lamentablemente, ni Max, ni PlayStation ni Naughty Dog dieron a conocer la fecha exacta de la segunda temporada de “The Last Of Us”, pero lo que sí es seguro es que va a llegar a la plataforma de streaming a principios de 2025.