The Marias hace un viaje subacuático y melancólico

Cuando la banda de indie pop The Marías surgió en 2017 con su primer EP, Superclean Vol. 1, rápidamente solidificó un estilo. No se trataba de un sonido cualquiera, sino de una identidad sonora. Con la voz suave y romántica de la vocalista María Zardoya como unificadora, las producciones oscilaron entre ritmos bailables, instrumentos latinos, jazz, letras en inglés y el español, todo mientras promovían su huella de audio multigénero, distinguible y, a menudo, hipnótica.

En el segundo álbum del cuarteto, Submarine, The Marías agudiza esas características sin perder la experimentación de géneros que caracterizó a sus EP y al disco debut nominado al Grammy, Cinema.

“Ride”, la canción que abre Submarine, es una invitación a su paisaje. Comenzando con tonos ambientales que dan paso a sonidos amortiguados de guitarra eléctrica cortesía de Jesse Perlman, Zardoya canta: “Careful while you’re cruising/Gonna be a ride/Introducing submarine” (Cuidado mientras estás navegando / Será todo un viaje / Presentamos Submarine), mientras el sonido surge y luego se sumerge, llevándonos bajo el agua.

El material, al igual que su portada y el mundo acuático que evoca su título, es azul: hay una melancolía inherente en muchas de las canciones, todas las cuales fueron escritas por Zardoya y el productor y baterista Josh Conway. El viaje sigue siendo divertido. El sencillo principal, “Run Your Mouth”, tiene el mismo aplomo fresco y funky del éxito de 2021 de la banda, “Hush”.

Hay un sentido de urgencia en la relajada “No One Noticed”. En “Maybe I lost my mind”, Zardoya canta en su tono embriagador, “No one noticed/No one noticed” (Nadie se dio cuenta / Nadie se dio cuenta).

Existe el riesgo de que el canto genial de Zardoya pueda suavizar accidentalmente las pistas del álbum. Pero la agrupación lo evita, como antes, manteniéndose fiel a sus raíces en diferentes géneros y sirviendo producciones variadas y exuberantes. “Blur” no es tan borrosa, ya que un ritmo de batería constante se convierte en un puente fluido e intenso. Un piano prominente y vientos le dan a “If Only” un encanto sobrenatural. Y la vocalista cambia al español en la hermosa “Lejos de ti”.

Mientras tanto, los sonidos húmedos continúan el viaje subacuático del fonograma. “Echo” tiene efectos de burbuja; los riffs de guitarra en “Paranoia” son líquidos y ligeros; “Love You Any-way” comienza con las revoluciones de lo que bien podría ser un motor sumergido. “Sienna” trae de vuelta instrumentales atenuados para cerrar.

Después de todo, nos prometieron un viaje en submarino, ¿no? Los oyentes disfrutarán sumergiéndose en estas canciones.