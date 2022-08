The Mars Volta viene a México y pide que Chabelo sea su telonero

The Mars Volta es una banda muy querida por el público mexicano y por fin va a regresar al país como parte del festival Hipnois. No obstante, no quiere hacerlo sola y quiere que el mismísimo Chabelo sea su telonero.

The Mars Volta se va presentar el próximo 5 de noviembre en el festival Hipnosis, que se realizará en el Parque Bicentenario de la Ciudad de México, junta bandas como Chicano Batman, Primus, Osees y The Black Angels.

¡@HipnosisMX hará posible el regreso de The Mars Volta a México; PRIMUS, The Lazy Eyes y muchos más! Prepárate para un viaje cósmico el próximo 5 de noviembre. Checa más info https://t.co/eUiOUU4Z24#HipnosisMx pic.twitter.com/wIJ3Ws379A — Ibero 90.9 FM (@Ibero909FM) August 17, 2022

El vocalista del grupo, Cedric Bixler-Zavala, fue quien manifestó su deseo de que Chabelo sea su telonero, pues considera que su presencia será el mejor regalo de cumpleaños del mundo.

Chabelo vivió más que Amparo Serrano, diseñadora, empresaria y cantante mexicana que formó parte del grupo Flans y el dueto Media Luna y que será recordada por crear la popular marca de ropa, zapatos y productos Distroller, de donde se desprende la conocida marca Virgencita Plis. pic.twitter.com/j5Pb6FrEef — Chabelo vivió más que (@chabeloviviomas) August 13, 2022

"Si alguien por ahí tiene una conexión con 'Chabelo', quiero que nos anuncie antes de toca. Será mi cumpleaños el día antes. Ese es mi deseo de cumpleaños. ¿Alguien en México que puede hacer que suceda?". escribió en los comentarios del anuncio.

Es por ello que los fans están moviendo mar y tierra para lograr que Chabelo se presente con The Mars Volta, lo cual quizá no sea posible, pues el famoso lleva retirado varios años.