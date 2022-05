The Smashing Pumpkins ofrece un potente show en el Metropolitan

The Smashing Pumpkins ofreció la noche del jueves un potente show en el que los más de tres mil asistentes vibraron en el Teatro Metropolitan de la Ciudad de México, luego de una larga espera de casi 10 años.

El concierto resultó un viaje a la era del grunge y del rock alternativo de los años 90. Predominaron las distorsionadas y enérgicas guitarras, que más de una vez pusieron a los fans de la banda estadounidense a sacudir la cabeza, brincar o gritar de emoción.

El show inició a las 21:00 horas. Foto: OCESA / Liliana Estrada.

El esperado espectáculo inició a las 21:00 horas. Billy Corgan, James Iha, Jimmy Chamberlin, Jeff Schroeder y Jack Bates no escatimaron en nada, sino todo lo contrario, arrancaron con toda la energía y con lo más reciente de su producción discográfica, el tema "The Colour of Love".

En cuanto la agrupación originaria de Chicago subió al escenario, éste se iluminó de violeta y todos los asistentes se levantaron de sus asientos para disfrutar al máximo del show.

Después de esa primera canción, Corgan tomó su guitarra para comenzar este viaje a la década de los años 90 con "Today", del álbum Siamese Dream (1993), que los llevó al éxito. Los fans cantaban con euforia "Today is/Today is/Today is/The greatest day".

El viaje a la década de los años 90 inició con "Today. Foto: OCESA / Liliana Estrada.

La banda siguió en esa época noventera con "Ugly", "Drown" y "Quiet". Se sentían emociones como en una montaña rusa en la que Corgan y compañía eran los guías del viaje. El excéntrico vocalista iba de un lado a otro del escenario, bailaba, movía las manos y ofrecía interpretaciones muy histriónicas.

Posterior a esta vuelta a la nostalgia, The Smashing Pumpkins regresó a sus canciones más actuales con "CYR", pero enseguida deleitó con un tema de principios del 2000, "Once In a Lifetime".

Después con "Solara", de 2018, los fans vibraron con la impecable ejecución del baterista Jimmy Chamberlin.

Con un caluroso clima en la Ciudad de México algunos asistentes gritaban "¡prendan el aire acondicionado!". Para calmar la sed unos bebían cervezas y otros tomaban agua. Ante el calor que hacía, unas fans llevaron sus abanicos.

Los fans vibraron con la impecable ejecución del baterista Jimmy Chamberlin. Foto: OCESA / Liliana Estrada.

Durante el concierto, cuyo grueso del público tenía entre los 30 y 40 años, se veía a fanáticos mover la cabeza al ritmo de las canciones, a dos amigos brincando durante casi todo el concierto y cantando todos los temas del setlist que eligió The Smashing Pumpkins, para iniciar su serie de conciertos en el Metropolitan.

Con "Eye" los presentes levantaron las manos para moverlas al compás de la música, pero sin duda con "Tonight, Tonight", el público se volcó en euforia porque justo en esta velada tal como dice la canción: "The impossible is possible tonight", se hizo realidad ver de nuevo en vivo en México a la agrupación.

Y si ya los ánimos estaban a reventar cuando vinieron los temas "Cherub rock", "Zero", "Telegenix", "1979", "Desarm" y "XYU" se llegó al punto máximo del concierto.

Los fans escucharon "Cherub rock", "Zero", "Telegenix", "1979", "Desarm" y "XYU". Foto: OCESA / Liliana Estrada.

En "Cherub rock" resonaron distorsionadas guitarras para ofrecernos una buena dosis de hard rock. Mientras que con "Zero" y "1979" todos los asistentes cantaron a todo pulmón.

Para finalizar el concierto, después de más de dos horas de música, The Smashing Pumpkins eligió "Hummer" y "Starla". Con la primera los fans disfrutaron de una parte que Billy Corgan cantó a cappella y con la segunda, una de las más memorables de la banda, culminó este inolvidable viaje, en el que varios salimos tan embelesados que bien podríamos representar el meme en el que aparece Megan despeinada y aún en shock luego de subir a la montaña rusa El demonizador.

lemm.