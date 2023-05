Tina Turner: Así fue cuando salió en la película de Mad Max con Mel Gibson (VIDEO)

Tina Turner es una legendaria cantante y actriz y este miércoles 24 de mayo su luz se apagó cuando se dio a conocer que falleció tras enfrentarse a una larga enfermedad: el cáncer.

La cantante es recordara por ser la “Reina del Rock n’ roll” y algunos de sus éxitos fueron “What’s Love Got to Do With It”, “The Best” y “Typical Male”.

Sin embargo, su talento no solo era musical, sino que también incursionó en el cine, junto a grandes leyendas. Uno de sus personajes famosos fue el de Acid Queen en Tommy, la ópera rock de la banda británica The Who, en 1975.

Sin embargo, años después salió en la película “Mad Max Beyond Thunderdome”, también conocida en español como “Mad Max: más allá de la cúpula del trueno”, en 1985.

Tina Turner compartió créditos con Mel Gibson, Bruce Spence, Helen Buday, Angry Anderson, entre otros actores que protagonizaban la cinta.

¿Cuál era el personaje de Tina Turner en Mad Max?

La cantante Tina Turner interpretó a Aunty Entity, la inquietante líder de Bartertown, una ciudad corrupta dedicada al trueque y la supervivencia por los caminos más oscuros y escatológicos que se puedan imaginar.

El personaje de Tina Turner aunque era rudo, usaba ropa atrevida, algo que no le gustó mucho a la artista. “Aunty Entity no era tan feroz como yo quería que fuera. Yo quería que volviera al baúl y sacara la ropa que usaba cuando construyó Bartertown, porque se construyó a sí misma de la nada, y definitivamente no llevaba ese vestido de cadenas y esos zapatos de tacón”, comentó a la revista Q en 1988.

Tina Turner no solo participó en la película, sino que también cantó el tema principal del filme, el cual se llama “We Don’t Need Another Hero”.