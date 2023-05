Tina Turner: ¿Quién era la legendaria cantante?

Tina Turner murió este miércoles a los a los 83 años de edad, dejando en orfandad a la música, el espectáculo y al mundo.

"Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de Tina Turner. Con su música y su pasión ilimitada por la vida, cautivó a millones de fanáticos en todo el mundo e inspiró a las estrellas del mañana. Hoy despedimos a una querida amiga que nos deja a todos su mayor obra: su música. Toda nuestra más sincera compasión está con su familia. Tina, te extrañaremos mucho", se informó en un comunicado.

¿Quién era Tina Turner?

Tina Turner, recordada por éxitos como “What’s Love Got to Do With It”, “The Best” y “Typical Male”, nació el 26 de noviembre de 1939 en Brownsville, Tennessee, bajo el nombre de Anna MaeBullock.

Inició su carrera artística a finales de los 50 junto a su hermana Aillene, con quien actuó en clubes nocturnos de San Luis, Misuri; en esos años conoció a Ike Turner, quien posteriormente se convirtió en su esposo y con quien actuó en la banda Ike Turner and his Kings of Rhythm.

En 1960 lanzaron el sencillo “A Fool in Love”, el cual se convirtió en un éxito. Entonces, Ike le cambió el nombre a Tina Tuner.

Tras años prolíficos en los que juntos lanzaron temas como “I Idolize You”, “Poor Fool”, “The Hunter” y “Proud Mary” además de nominaciones a los Grammy, la pareja se separó tanto artística como sentimentalmente, pues Ike era adicto a la cocaína.

Ante ello, Tina Turner comenzó a participar en diversos programas de TV para hacer presencia en solitario: lanzó discos como "Tina Turns the Country On!", "Acid Queen", "Rough" y "Love Explosion".

En 1983 lanzó el sencillo “Let's Stay Together" y un año después "What's Love Got to Do With It", la cual incluyó en sudisco “Private Dancer” y que se convirtió en una de las canciones más populares de la historia.

En 1985 incursionó en la actuación en la película “Mad Max 3”, protagonizada por Mel Gibson, la cual le valió el premio Image a Mejor Actriz de Cine. Además, para la cinta hizo las canciones “One of the Living”, la cual ganó un Globo de Oro, y “We Don’t Need Another Hero”, que fue nominada al Grammy.

En 1986 lanzó su disco “Break Every Rule”, en 1989 sacó el épico “Foreign Affair” y en 1993 se embargó en su emblemática gira mundial.

Fue en el 2000 cuando Tina Turner decidió retirarse de los escenarios, a los 61 años, pero en 2008 volvió a cantar ante un público: en los Grammy junto a Beyoncé. Ese año se embargó en su última gira mundial, la cual concluyó el 5 de mayo de 2009.

Finalmente, Tina Turner se retiró en 2013 y se fue a vivir a Suiza, país en el que hoy su voz se silenció para siempre.