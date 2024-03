La turbia predicción que Mhoni Vidente hizo sobre Kate Middleton y el cáncer

Mhoni Vidente habló sobre los problemas de salud de la princesa de Gales Kate Middleton e hizo predicciones que dejaron alarmados a los usuarios de Internet y a los seguidores de la corona británica.

En su programa de YouTube, Mhoni Vidente hizo comentarios perturbadores sobre el futuro de la esposa del príncipe William.

"La visualización que tengo es que realmente ya falleció. Y la persona que está en lugar de ella es un doble, es una mujer a la que están preparando. Le están diciendo cómo actuar para que salga a relucir en el mes de junio o julio", afirmó Mhoni Vidente.

"Hay una conspiración muy fuerte en casi todas las realezas, más en las más importantes, que es la inglesa y la española, y hay una conspiración que dice que Kate falleció ahora en enero por culpa de un problema de un tumor estomacal que se le complicó y que salió mal”, mencionó la pitonisa.

¿Qué pasó con princesa Kate Middleton?

Sin embargo, las declaraciones de Mhoni Vidente fueron previas a que Kate Middleton apareciera en redes sociales con un desgarrador video en el que confirmó que su salud no estaba bien y que realmente tenía cáncer.

"En enero me sometí a una cirugía abdominal importante en Londres y en ese momento se pensó que mi condición no era cancerosa", dijo Kate.

La princesa señaló que la cirugía salió bien, pero que lamentablemente los resultados posteriores revelaron que tenía cáncer.

“Las pruebas posteriores a la operación encontraron que había cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico me recomendó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva y ahora me encuentro en las primeras etapas de ese tratamiento”, dijo.

En redes sociales los usuarios se arrepintieron de haberse burlado del aspecto de Kate Middleton, ya que días atrás hicieron memes sobre su desmejorado look, hasta que el viernes 22 de marzo se enteraron que todo se debía al cáncer.