"Ventaneando" aumenta su horario y "Mimí Contigo" ¿fue cancelado? Conoce los detalles

Pati Chapoy, titular de “Ventaneando”, dio un anuncio respecto al futuro de su programa y de “Mimí Contigo”, el cual es conducido por la integrante de Flans.

La noticia agarró desprevenidos a los fans de las emisiones, pues a partir del lunes 31 de mayo “Ventaneando” aumentará su horario y será de 15:00 a 17:30 horas, con lo cual absorbe el tiempo que “Mimí Contigo” tenía al aire.

Esto ya lo venía previendo el periodista Alex Kaffie, quien en su columna “Sin lisonja” previó que “Mimí Contigo saldría del aire, según por el por bajo rating.

¿“Mimí Contigo” fue cancelado?

Al respecto, este viernes, luego del anuncio de Pati Chapoy, Mimí aseguró que su programa, en efecto saldría del aire, pero sólo entre semana, pues a partir del 12 de junio será transmitido sábados y domingos.

“Vamos a estar todos los fines de semana, a partir del 12 de junio; vamos a visitar artistas, platicar con compañeros… yo no me despido de ustedes, espero que ustedes no se despidan de mí”, dijo.