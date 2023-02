Ventilan que Thalía y Tommy Mottola nunca han dormido juntos desde que se casaron

Tal parece ser que en el matrimonio de Thalía y Tommy Mottola hay mucho bisne y poco amor, pues una de sus extrabajadoras ventiló que nunca han dormido juntos desde que se casaron.

Así se dio a conocer en el programa “Chisme No Like”, en el cual Javier Ceriani y Elisa Beristain contaron que una niñera que trabajó con Thalía y Tommy Mottola fue quien les pasó el dato.

“No hubo final feliz, no vivieron felices para siempre. Estamos en condiciones de confirmar que, después de 22 años de esa lujuriosa boda de cuentos de hadas , donde se casó Thalía con el hombre más rico de la industria… que Thalía y Tommy Mottola nunca durmieron juntos”, inició Javier Ceriani.

El güero del chisme agregó que la ex niñera les dijo que se negó a negar un acuerdo de confidencialidad redactado por la mamá de Thalía, para así cuidar la imagen de la famosa.

“Fue una niñera que no quiso firmar el contrato de confidencialidad que había inventado Yolanda, la madre de Thalía para trabajar dentro de esta mansión. Fue una niñera allá en los Hampton, que no quiso trabajar con Thalía porque habría que firmar un contrato de confidencialidad”, abundó Javier Ceriani.

Asimismo, la niñera aseguró haber visto que Tommy Mottola y Thalía nunca durmieron juntos desde que se casaron y que incluso la mexicana trata mal al empresario.

“Thalía y Tommy Mottola nunca durmieron juntos, esto se sabe en el círculo íntimo, esto lo sabe Lili Estefan. Hay una escalera del baño a la habitación de Thalia, Aquí no existe y no entra Tommy Mottola. Aquí en este baño no se baña Tommy Mottola”, agregó Ceriani.

“Tommy Motola es maltratado por Thalía, disminuido como un infeliz en esa casa y ella tiene un problema muy grave, se quedó clavada a los 16 años y se comporta como una niña de 16 años, está enferma esta chica”, remarcó.