Verónica Gallardo llora por sus graves problemas de salud: 'ya no puedo'

Verónica Gallardo tiene completamente devastados a sus fans, pues reveló ahogada en sus lágrimas que tiene un devastador problema de salud con el que ya no puede más.

A través de un video, la ex conductora del ya olvidado programa “La Oreja” se puso a llorar mientras hablaba de su enfermedad.

De acuerdo con sus declaraciones, el problema que tiene Verónica Gallardo en una de sus extremidades inferiores: "Yo estoy muy mal, ya no puedo con la pierna".

"Me acaba de decir el doctor, mi querido doctor Alcántara, que traigo paralizado un nervio, me van a hacer una radiografía", añadó.

"Espero que no necesite operación porque no sé qué voy a hacer", abundó la periodista de espectáculos entre lágrimas.

Verónica Gallardo le pidió perdón a sus fans, porque por esta situación no pudo hacer una transmisión: "Pero perdónenme sino tiene programa hoy, ya me siento Adriana Fonseca, pero miren, aquí sí son de a de veras, no son de mentiritas. "Estoy muy nerviosa, muy nerviosa, de verdad, discúlpenme”.

Finalmente, Gallardo hizo un funesto pronóstico de su salud: "Si no me ven el lunes... es que va a ser más feo, va a ser más gacho. Yo espero que no sea así, espero verlos el lunes y estar con ustedes".

Como era de esperarse, los fans le mandaron mensajes de ánimo como: "Verito, deseo de verdad que no sea un problema mayor, reza el salmo 30 para las enfermedades", "Las mejores vibras para ti, Vero. Por favor, apoyen los que puedan", "Verito, te pongo en mis oraciones, no te aflijas, Dios no te va a abandonar, eres una mujer fuerte", "No pidas disculpas querida Vero, uno siempre busca respaldo emocional en estos casos, fuerza para lo que venga" y "Mi Verito, ánimo, te amamos y no te angusties por favor".