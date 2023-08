Hospitalizan a Verónica Gallardo por desmayarse tras la muerte de su esposo

Verónica Gallardo, reconocida conductora mexicana de espectáculos, fue hospitalizada de emergencia luego de que se desmayó, poco después de haber comunicado la muerte de su marido Robert Alexander, quien perdió la vida a los 74 años por problemas intestinales.

De acuerdo con lo revelado, Verónica Gallardo, quien saltó a la fama por haber estado en La Oreja con Tere la Secretaria, se encontraba a punto de comenzar la transmisión de su programa en YouTube cuando su sobrina Diana dio a conocer que no se presentaría por un problema de su salud.

Verónica Gallardo Especial

En su mensaje, la sobrina de la famosa contó que Gallardo se desmayó súbitamente, por lo que sus parientes tuvieron que llevarla a la brevedad a un nosocomio.

“Mi tía se puso mal. Les cuento un poquito de lo que pasó. Gracias a Dios, mi hermana y yo estábamos en casa de mi tía… Se empezó a sentir mal, se iba a desvanecer. Estábamos ahí; alcanzamos a agarrarla y mi primo Pato y su novia Mariana se la llevaron al hospital. Lo único que nos alcanzó a decir a mi hermana Sandra y a mí es que les avisáramos a ustedes que no iba a haber programa”, dijo Diana Gallardo.

“Ustedes saben que esto no es fácil, mi tía no la está pasando bien por todo lo que está pasando con lo de mi tío y el estrés que trae. Les agradezco por no dejarla y estar ahí”, añadió la sobrina de la conductora, mientras le pedía a los fans que rezaran por ella.

Posteriormente, Verónica Gallardo reapareció en otro video titulado “Nada me derrumba”, en el cual, luciendo una pijama contó lo que le pasó.

“Desde la mañana traía un fuerte dolor de cabeza; no le hice mucho caso, tomé más agua, no tomé nada para el dolor porque a raíz de lo de Robert ya no, porque a él le afectó mucho”, narró.

Tras ello, la conductora comenzó a ver “arañitas como si estuvieran bajando, puntitos negros. Me paro y me voy de lado y es que también empecé a sentir que andaba en las nubes”.

Al final, lo que le pasó a Verónica Gallardo fue que se le subió muchísimo la presión.