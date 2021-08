Vicente Fernández Jr. habla de la salud de su padre: "Está respondiendo muy bien"

Todo el país está pendiente de cómo evoluciona el estado de salud de Vicente Fernández, y para fortuna de los fans del Charro de Huentitán, todo a punta a que está mejorando, según reveló su hijo Vicente Fernández Jr.

Vicente Fernández Jr. ofreció declaraciones a los medios de comunicación en la que aseguró que su padre don Vicente Fernández está respondiendo bien a su terapia, luego de ser hospitalizarlo por una fractura cervical que sufrió por caerse en su casa.

“Está respondiendo muy bien, acaba de salir de la terapia y van evolucionando las cosas de la mejor manera… En la mañana y en la tarde, dependen cómo está de ánimo, depende cómo está de fuerza”, afirmó Vicente Fernández Jr.

El hijo del astro también señaló que don Vicente Fernández está recibiendo una dieta nutricional especial y concluyó asegurando que él no era el vocero de la familia.

“Bastante información tuvieron anteriormente donde se me achacaba que era el vocero de la familia y era a lo que me dedicaba. Yo me dedico a muchas cosas y no soy vocero de la familia, soy parte de la familia Fernández, orgullosamente”, dijo Vicente Fernández Jr.