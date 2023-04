VIDEO. Trasladan cuerpo de Andrés García a funeraria de Acapulco

El cuerpo del actor Andrés García fue trasladado a una funeraria para que lo preparen para el velorio que será mañana en la casa de su esposa Margarita Portillo.

El programa Ventaneando difundió las imágenes de la llegada de la carroza fúnebre que llegó a la casa de Margarita Portillo por los restos de Andrés García para trasladarlos a una funeraria de Acapulco para ser preparados y velados en la casa de su viuda ubicada en la calle Urracas No. 20 del Fraccionamiento Costa Brava de la ciudad y puerto de Acapulco, a partir de mañana 5 de abril, a las 09:00 horas.

Primeras imágenes de la carroza fúnebre que trasladará el cuerpo de #AndrésGarcía a una funeraria de Acapulco para ser preparado y velado en la casa de su hoy viuda Margarita Portillo. En #exclusiva @ventaneandouno vía Erik Robles Cisneros pic.twitter.com/Ylq1EQ5ODi — Ventaneando (@VentaneandoUno) April 5, 2023

Las primeras coronas en llegar a la casa de Margarita Portillo como símbolo de condolencias por la muerte de Andrés García fueron de Anahí y de su esposo Manuel Velasco.

Anahí y su esposo Manuel Velasco envían a casa de Margarita Portillo, las primeras coronas para honrar la memoria de #AndresGarcia imágenes exclusivas de @ventaneandouno vía Erik Robles Cisneros pic.twitter.com/7bDd4ugkLK — Ventaneando (@VentaneandoUno) April 5, 2023

¿De qué murió Andrés García?

El actor Andrés García tenía la enfermedad de cirrosis y estuvo luchando contra ella durante los últimos meses.

Andrés García reveló su enfermedad a través de una entrevista para contar cómo vivía con esa enfermedad.

“Desde hace muchos años me recomendaron amigos doctores: ‘Bájale Andrés porque te puede dar cirrosis y la cirrosis mata’. No hice caso y ahora resulta que tengo cirrosis, pero no para ahí, es una cosa terrible”, dijo el actor.

Andrés García dijo que debido a la enfermedad se siente muy débil y que incluso siente que ha perdido la memoria.