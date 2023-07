Vinculan a proceso a Chuponcito por el delito de acoso, pero libra prisión preventiva

El comediante conocido como Chuponcito, cuyo nombre real es José Alberto, fue vinculado a proceso por el delito de acoso sexual en contra de quien fuera su representante Carla Oaxaca.

El comediante se presentó a los juzgados de control, luego de haber faltado en varias ocasiones a las audiencias, bajo el argumento de problemas de salud. Sin embargo, presentó un amparo para evitar la prisión preventiva.

José Alberto “N”, conocido como “Chuponcito”, fue vinculado a proceso por el delito de acoso sexual, en agravio de quien fuera su representante, Carla “N”. El comediante se presentó a los juzgados de control, después de varias faltas por motivos de salud, con un amparo pic.twitter.com/pc6dk1m4md — TelevisaEspectáculos (@TvsEspectaculos) July 13, 2023

“La intención era que mi cliente quedara en prisión preventiva, pero como pudieron constatar no se logró”, dijo el abogado del comediante Manuel Méndez.

Se fijaron dos meses para la investigación complementaria y como medidas cautelares Chuponcito deberá acudir a firmar cada semana al juzgado y no acercarse a la víctima.

Por su parte, Carla Oaxaca aseguró que se siente mal porque no fue encarcelado el comediante y señaló que se siente burlada por la justicia.

“Me siento desilusionada de ver cómo es posible que le otorguen un amparo, el señor llegó ya amparado y si no hubiera seguido siendo un prófugo de la justicia como lo fue todo este tiempo desde que salió la orden de aprehensión. Se me hace increíble que le otorguen un amparo a una persona que se ha burlado de la ley al no asistir a las audiencias y al estar un mes escondiéndose. Me siento mal”, dijo la exmanager del comediante en entrevista en el programa De Primera mano.

Asimismo, Carla señaló que Chuponcito se acercó a los abogados de ella para llegar a un acuerdo económico, el cual ella no aceptó.