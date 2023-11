Así se vivió la semifinal de La Más Draga 6; ¿Quiénes llegaron a la gran final?

Esta noche es noche de La Más Draga y se dieron a conocer a las finalista que competirán por ser La Más de la sexta temporada. Fue un emocionante episodio en el que las reglas cambiaron y las feminosas se vieron imponentes retos.

Lo primero que llamó la atención fue el Chiquirreto, en el que las feminosas tuvieron que aventarse de un paracaídas. Las participantes señalaron que se trató de una experiencia que les cambió la vida, sin embargo Electra no quiso terminar el reto y bajó de la avioneta cuando esta aterrizó.

Como jurados de honor estuvieron invitados Los Rules, aunque muchos seguidores del show no sabían quiénes eran los influencers. Durante la pasarela se buscó La Más Galardonada, en el que de nuevo volvió a ganar Electra.

te puede interesar La Más Draga 6: Los mejores memes que dejó el minirreto del nuevo episodio

Como las reglas cambian, todas las participantes se fueron al Duelo de Doblaje, pero Electra, por ser la ganadora, tuvo la oportunidad de elegir la canción que cantaría y contra quién se enfrentaría. La elegida fue Juana Guadalupe.

Fue esta noche cuando se dio a conocer a las cuatro finalistas de la sexta temporada de La Más Draga y a las dos últimas eliminadas. Las cuatro finalistas fueron: Aries, Juana Guadalupe, Cattriona y Electra Walpurguis.

Aries, Juana Guadalupe, Cattriona y Electra Walpurguis son las 4 finalistas de #LMD6, Que opinan mielecitas dulces? pic.twitter.com/5afwRudKlF — TV JOTAS (@TV_JOTAS) November 15, 2023

Por lo tanto, las dos eliminadas fueron Kyliezz y Kelly, quienes dieron emotivos mensajes de despedida: "Sentí mucha nostalgia la verdad porque yo me veía en la final", dijo Kelly. "Me voy contenta, me voy radiante, me voy llena de experiencia y alegrías, la gente no va a soportar verme todos los capítulos", dijo Kyliezz.

"Hoy he hecho historia, creo que ser la primera mujer transgénero de La más Draga en llegar tan lejos y hoy estoy muy emocionada", agregó Kelly, quien además agradeció por el apoyo que le fue brindado durante la competencia.

Kyliezz y Kelly son últimas eliminadas de #LMD6 Que opinan nenukas? pic.twitter.com/SAfnAdS1Hw — TV JOTAS (@TV_JOTAS) November 15, 2023

Síguenos en Google News

DGC