Wendolee sufre dos convulciones en un día y casi le da un paro respiratorio ¿Qué tomó?

Wendolee, conocida por haber participado en “La Academia”, reveló que se convulsionó dos veces en un día y que casi le da un paro respiratorio por ingerir una sustancia que claramente es más veneno que útil.

En entrevista con “De Primera Mano”, Wendolee contó los severos estragos en su salud que le provocó tomar suplementos para supuestamente bajar de peso y presuntamente naturales.

"Estuve tomando unos suplementos para bajar de peso naturales y aún así mi cuerpo sufrió muchísimo, algo que ahora ya entendemos y conocemos, qué es lo que me provocan estas convulsiones. Estuve muy cerca de sufrir un paro respiratorio", reveló la famosa.

Wendolee narró que su primer ataque de epilepsia fue en el 2010 y que ha tenido cinco en total; Además estuvo analizando por que le daban y llegó a la conclusión de que han ocurrido cuando toma cosas para adelgazar.

"Todos son relacionados con productos para bajar de peso... Aunque sea natural tiene un impacto muy duro en nuestro cuerpo, que ahora me está tocando aprender. A pesar de ser una mujer que impulsa a las mujeres aceptarse, me toca todavía aprender en este duro camino de mantener un peso saludable", dijo.

Wendolee agregó a “Venga la Alegría” que fue al hospital el día en que tuvo dos convulsiones, pues eso nunca le había pasado.

"Me fui a internar porque de plano supimos que no estaba bien. Si me había pasado que después de una convulsión tienes un poco de confusión los siguientes días, pero no al grado que me pasó esta última vez", narró.

Finalmente, la famosa le dijo a sus fans que no se automedique con productos para bajar de peso y que aprendan a querer su cuerpo como es.

"Estoy aprendiendo también a vivir con este cuerpo a pesar de ser una líder de body positive, me está tocando también aprender de mi propia experiencia y de mi propio amor propio. Tengo que aprender a vivir aún con mi sobrepeso y con la epilepsia. He podido hacer una vida maravillosa, he podido cumplir muchas cosas muy bonitas”, concluyó Wendolee.