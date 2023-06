¿Por qué Wendy Guevara se quiere ir de La Casa de los Famosos México?

Wendy Guevara es la estrella de La Casa de los Famosos México pero parece que la celebridad de Internet ya no está muy cómoda en el programa y ya se quiere salir del reality show.

En una conversación que tuvo con Poncho de Nigris, Emilio Osorio, Sergio Mayer y Nicola, la youtuber dijo que sentía mucha presión en la casa con las nominaciones y las estrategias, por lo que a veces flaquea y quiere regresarse a su casa.

Yo la mayoría de las veces me siento rara y me siento nerviosa y a veces ya me quiero ir, o sea, mañana la nominación, el expulsado, la prueba, que te encaren a alguien a decirle que se vaya de la casa, pero yo no estoy acostumbrada a pelearme o salir a hablar mal de alguien Wendy Guevara

Asimismo, Wendy Guevara dijo que no se quiere pelear con sus compañeros del reality show, pero aseguró que será inevitable, a lo que Poncho de Nigris le aconsejó que no se preocupe por eso, ya que no va a volver a ver al resto de los habitantes de la casa.

“Estos días yo digo: ‘ya me quiero ir a mi casa porque yo creo que voy a salir peleada con tal’”, mencionó la influencer.

Además, en otra conversación, Wendy le preguntó a Raquel Bigorra y Paul Stanley que cómo le haría para irse, si está dentro de su contrato hablar en el confesionario y pedir su salida del programa, a lo que ellos le dijeron que sí, que lo único que no puede hacer es abrir la puerta e irse.

Hasta el momento Wendy no ha tenido conflictos con sus compañeros del programa, aunque parece que no tiene buena relación con Ferka, pues ya la ha nominado en dos ocasiones.

Wendy Guevara “hace” su maleta para irse de La Casa de los Famosos México

Tras esta conversación, Wendy Guevara se puso a arreglar su espacio en el cuarto del Infierno y sus compañeros señalaron que la influencer ya se estaba preparando para irse de La Casa de los Famosos México.

La youtuber siguiendo la broma aseguró que sí porque ya estaba bien aburrida del resto de los habitantes del lugar.

Wendy está haciendo equipo con Poncho de Nigris y con Sergio Mayer, por lo que ella está siendo fiel al juramento que se hicieron en el team Infierno.