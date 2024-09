Wendy Guevara responde a las indirectas del papá de Agustín Fernández: 'una cortina de humo'

Wendy Guevara no va a dejar que cualquier viejo le ande tirando indirectas, mucho menos si se trata del padre de su ex amigo Agustín Fernández, pues la famosa despotricó en contra del señor y el argentino por soltarle pedradas durante la llamada que tuvieron en “La casa de los famosos México 2”.

Y es que durante la emotiva llamada, el papá de Agustín Fernández se puso a tirarle a Wendy bajita la mano, asegurando que sí le estuviera en México jamás le hubiera faltado ropa.

“Te traicionaron, te jugaron feo, no importa, estamos los que te queremos, los que te apoyamos... Sos bueno, sos un alma hermosa”, le dijo el señor Marcelo entre lágrimas a su bendición, en referencia a lo que le hicieron Nicole Porcella y Wendy Guevara a Agustín.

Te amamos Agustín, esos "amigos" te traicionaron pero no estas solo. Tienes a tu familia, a Mati, Saqui, Gus y a tus moustritas.



No fue justo todo lo que te hicieron, todo el hate por culpa de ellos 😭😭#AgustinFernandez

Al enterarse de la llamada y de lo que se dijo en ella, Wendy Guevara se puso a despotricar en contra de Agustín Fernández y de su papá a través de una transmisión en vivo, pues dijo que ella no va a estar tolerando señalamientos y acusaciones de una persona que se hizo nefasto con tal de quedar bien con los del cuarto Tierra.

“Yo me llevé mis vestidos, yo hice mis maletas, yo aparté mi stylist. Mi amigo Carlos Zermeño me mandaba ropa, nunca le regresé un vestido ni dije, vestido feo o de payaso. Nunca hablé mal de nadie dentro de la casa y si hablé no la cagué tanto”, sentenció Wendy atacando a Agustín por sus acciones.

“Yo no me iba a poner a defender a alguien que tiene ese tipo de pensamientos o ideas. Por quedar bien con alguien de un cuarto que pensaba que iban a ser los fuertes. No quieran esconder y hacer una cortina de humo en donde la ha cagado Agustín. Como no han hablado de las acciones que ha hecho o lo que ha dicho o de los que se burlaba”, remarcó.