Wendy Guevara revela que el Babo la invitó a colaborar ¿al estilo Karely? 'a lo mejor se me hace'

Tal parece ser que se le va a cumplir su sueño a Wendy Guevara, pues la famosa influencer ganadora de “La casa de los famosos México” reveló que el Babo ya la invitó a que hicieran una colaboración ¿como la que va a sacar sin censura con Karely Ruiz ?

Fue a través de una transmisión que Wendy hizo a través de sus redes sociales que dio a conocer la sorprendente noticia que dejó a todos sus fans con la boca bien abierta y con la mente pensando en las interesantes posibilidades que se pueden desarrollar.

No obstante, no todo es miel sobre hojuelas para Wendy Guevara, pues el babo le puso una contundente condición para poder colaborar con él.

De acuerdo con las declaraciones de Wendy, la colaboración con el Babo no sería como cantante, sino más bien como una modelo que aparezca en un próximo videoclip del rapero.

“Me buscó Babo para que salga en un videoclip. Yo le dije que voy a ver. A lo mejor se me hace, hermanas, aunque sea un agarrón de rea** por ahí", sentenció Wendy, dejando claro que desea protagonizar una escena como la que si hizo viral del Babo de su OnlyFans.

"No es una colaboración de música, es para salir en un video musical con Babo. Van a estar más personas, influencers, del medio, como ustedes les quieran llamar. A mí no me gusta llamarme artista ni así, yo soy influencer, soy la chica de YouTube”, remarcó la famosa más perdida.

No obstante, la condición que Wendy debe de cumplir para poder colaborar con el Babo es que sus agendas coincidan, pues ella está muy ocupada con su espectáculo 'Resulta y Resalta'.

“Sí, pero creo que van a poner los días más, van a ver para que podamos todos y la neta yo sí quiero, es que tengo lleno de trabajo, pero quiero conocer a Babo, quiero echar pe** y mentarnos la mad*** porque sé que es muy raza, como muy sencillo”, remarcó Wendy.