Karely Ruiz, la famosa reina del OnlyFans de México, dejó a todos sus fans y a las mujeres que la envidian con la boca bien abierta y hasta el piso, pues compartió unas fotos con el mismísimo Komander, lo cual ha provocado decenas de rumores respecto a su encuentro.

Cabe recordar que una de las últimas veces que Karely Ruiz se dejó ver con un cantante fue con su amigo Santa Fe Klan, con quien terminó haciendo una colaboración pasada de amatoria, lujuriosa y que desató memes por lo candente y extraña que fue.

En ese momento Karely Ruiz no sólo grabó un video íntimo con tintes musicales, sino que también debutó como cantante. No obstante, la misma modelo originaria del norte dejó claro que la vocalización no era lo suyo y sugirió que no intentaría nuevamente incursionar en la música.

No obstante, con la nueva postal que la famosa preferida por los chavos amantes de las almohadas tamaño persona y las cobijas peludas podría sugerir que se va a dar una nueva oportunidad en la música.

Fue a través de su página oficial de Facebook que Karely Ruiz compartió una foto junto al Komander, quien tiene una sonrisa de oreja a oreja.

La famosa añadió a la misteriosa postal el mensaje: "no se pongan celosas", sugiriendo que, de acuerdo con las métricas de Facebook, muchas chicas la siguen.

En otra postal con el cantante de regional mexicano, Karely Ruiz añadió el texto: “soporten”, como si se hubiera fotografiado con Juan Gabriel o alguien legendario.

Hasta el momento no se saben los motivos de la reunión de Karely Ruiz y el Komander, pero los fans no descartan que vayan a tener una colaboración muy sin censura como la que hizo en el pasado con su amigo Santa Fe Klan. También se dice que podría salir en un video del cantante, pero de manera más tranquila.