Wendy Guevara será protagonista de una novela olímpica junto a Julián Gil ¿Cuándo se estrena?

Wendy Guevara participará, junto con Julián Gil, en "Un amor vieejo en París", el cual se grabará en la ciudad de las luces durante Juegos Olímpicos 2024 y cuyo tema seguirá a esta celebración deportiva junto con la personalidad tan querida de la celebridad de internet.

Hace tiempo, a Wendy Guevara se le ofreció tener una importante participación junto a Nicola Porcella en la novela de Juan Osorio, El amor no tiene receta. Si bien, la joven aseguró que no había logrado arreglar sus horarios para participar en este proyecto, finalmente los astros se han alineado. Sin embargo, las cosas no son del todo como lo pensamos, pues para ser directos, Wendy Guevara formará parte del equipo de Televisa para los Juegos Olímpicos de París 2024.

Estreno de la 'novela' de Wendy Guevara

El melodrama de 25 capítulos será titulado Un amor viejo en París, se estrenará en julio en el Canal 5 de lunes a viernes y por las estrellas en el Canal 2 los domingos.

La trama promete no solamente capturar la magia de La Ciudad de la Luz, sino de marcar la primera vez que Wendy Guevara viaja fuera de México. Será en París donde la ganadora de La Casa de los Famosos conocerá el amor, el romance, la aventura y lo increíble de Europa, acompañada por uno de los galanes de telenovela más queridos del público en la actualidad, Julián Gil.

Jorge Guerrero es parte del equipo detrás de la producción y aseguró estar emocionado por trabajar con los talentos con los que contará. Se espera que esta serie sea un éxito pues reunirán al talento y la experiencia de la trayectoria actoral de Julián Gil con la influencia en las redes sociales de Wendy Guevara que en el año pasado fue uno de los personajes más destacados en la farándula mexicana, por lo que parece que la cobertura para los Juegos Olímpicos será todo un éxito.