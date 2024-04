Yael Ruiz acusa a Arturo Islas de traficar animales: 'tengo videos'

Tal parece ser que Arturo Islas podría haber engañado a todos al mostrar su amor a los animales con fines extremadamente turbios, pues la influencer Yael Ruiz afirmó que el sujeto es un traficante de animalitos y que tiene las pruebas que demuestran sus actividades criminales.

Fue a través del podcast de Luis Potro Caballero en donde Yael Ruiz emitió sus fuertes declaraciones, afirmando que Arturo Islas es una farsante, una mala persona y un explotador de inocentes animales que debe pagar por sus crímenes hacia ellos.

"¿Qué está pasando? ¿Por qué está persona que estuvo en la cárcel por tráfico de especies me dice que son sus amigos? Hoy les puedo demostrar que sí tuvieron intereses de esos animales, si han vendido, incluso ya me avisaron extrabajadores de estas personas de zoológicos que ya vendieron animales”, señaló la influencer.

“Yo me podría ir a la cárcel por estas acusaciones, pero yo tengo las pruebas, yo tengo videos y muchas pruebas”, sentenció Yael sin temor a represalias.

Asimismo, la famosa señaló en “Chismorreo” cómo fue que Arturo Islas opera y se aprovecha de la vulnerabilidad de los ejemplares exóticos que presume en redes.

"Realmente todo esto empezó desde el caso de Benito, yo cuando lo busque para que les diera más voz a los animales de Black Jaguar White Tiger porque yo no tengo ese alcance, pasó todo lo de Black Jaguar, pasa lo de Benito, que fue rescatada, al momento que salen los documentos esta jirafa venia de un criadero en monterrey, este lugar está dentro de la asociación de zoológicos, criaderos y acuarios de México donde participa Ernesto Zasueta, un personaje que a Arturo le ha dado fuerza en redes”, señaló.

Yael Ruiz remarcó que los animales rescatados de Black Jaguar White Tiger serían vendidos a la India.

“Él fue quien traslado a Benito a este lugar de donde fue rescatado, Arturo al final se quiere involucrar después de meses de pedírselo. Cuando Arturo se involucra resulta que quería llevarla al santuario de este señor y me empiezo a dar cuenta de cosas que no me son muy claras. Si, de su socio hay un interés económico y lo podemos ver en un reportaje en donde aseguran que quieres trasladar a los animales rescatados de Black Jaguar a la India y no, los quieren vender”, sentenció.