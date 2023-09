 Yahritza es captada intentando besar a joven... y es rechazada (VIDEO)

Yahritza Martínez cada día se sume más en las polémicas, pues la cantante originaria de Washington fue captada intentando besar a una joven, la cual la rechazó rotundamente frente a todos.

Eso ocurre luego de que se dio a conocer que Yahritza y Su Esencia canceló sin previo aviso el concierto que tenía programado ofrecer este 8 de septiembre en Zapopan, Jalisco.

Y, pese a que ni Yahritza ni sus hermanos han dado la noticia en sus redes sociales oficiales, la página de Ticketmaster marca el evento como cancelado en su sistema.

Ahora, se viralizó en TikTok un video en el que aparece Yahritza en lo que parece ser una fiesta; ahí estaba platicando con alguien cuando de repente se acerca por detrás una joven.

Rápidamente, Yahritza deja su conversación para centrar su atención en la muchacha, a la cual le dirige un par de palabras antes de intentarle plantar un beso.

Con lo que aparénteme no contaba Yahritza es que la joven vio sus turbias intenciones y cuando sintió que la cantante detestada por México se estaba acercando a su cara, se quitó rápidamente, no sin poner cara de disgusto y molestia.

Como a Yahritza le hicieron fuchi con su beso, rápidamente se quitó y fingió como si nada hubiera pasado… pero la estaban grabado en su cara.

Como era de esperarse, los fans la criticaron y celebraron que fue rechazada, además de que le dijeron que en México lo que intentó hacer se llama acoso.

“Dinero no mata carita”, “a mí no me gustan las tortillas a mi puro chicken”, “los de atrás burlándose ahahah”, “aplicó la de despídete bien”, “No sé quién sea esa chava pero ahora soy su fan bien hecho”, “top momentos más humillantes de Washington” y “acá eso en México es acoso, pero allá en Washington quizá es pollo a la cringe”, le dijeron.