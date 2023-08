VIDEO | Yahritza y su Esencia muestran que sí les gusta la comida mexicana y hasta presumen el molcajete

Yahritza y su Esencia quieren reivindicarse, luego de que dijeron que no les gusta la comida mexicana y que prefieren el pollo de Washington.

Yahritza, Mando y Jairo, los tres hermanos que conforman la agrupación de corridos tumbados, ofrecieron una entrevista a Pepe Garza, en la que recibieron al conductor en su casa y le ofrecieron comida mexicana.

La charla se llevó a cabo durante la comida y Yahritza, vocalista de la banda, aseguró que sí les gusta la comida mexicana y que sí la comen regularmente.

En el video comieron carne asada, frijoles, guacamole, arroz, tortillas hechas a mano y en el centro de la mesa estaba un molcajete grande con salsa verde.

“Sí comemos comida mexicana, nada más que él (Jairo) es más delicado, no le pone salsa”, dijo la líder de la agrupación.

te puede interesar ¡Ya no los escuchan! Yahritza y su Esencia salen del Top 10 de Spotify y caen a los últimos lugares

Mando señaló que no es verdad que no valoren la cultura mexicana, sino que por el contrario tienen le sueño de no haber ido a México a conocer Michoacán, lugar donde son originarios los papás de ellos.

Yahritza comentó que han recibido muchos mensajes de odio y hasta amenazas, las cuales sí le afectaron, ya que en plena entrevista se puso a llorar porque dijo que estaba preocupada, pues las amenazas iban dirigidas hacia su hermano Mando.

“Estaba mirando los videos de él y le estaban deseando la muerte y pues es mi hermano (Mando). Yo ya ni quería salir con el miedo de que me fueran a hacer algo, pero era más lo de él porque es mi hermana, era más la preocupación por él. También lo de mis papás porque decían: ‘No los criaron bien’”, dijo la cantante con la voz entre cortada.