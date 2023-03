Yanet García: Así es el lujoso departamento de la Chica del Clima en Nueva York

Yanet García, la Chica del Clima más candente de OnlyFans, se fue a vivir a Nueva York en 2021, ciudad donde tiene un departamento que ha financiado gracias a sus dotes artísticos y curvilíneos.

Yanet García ha dado algunas muestras de cómo es su lujoso departamento ubicado en Manhattan, el cual tiene una vista muy impresionante de Nueva York.

En algunas de las fotos que ha compartido se puede ver que es un departamento muy amplio, pero con un gusto estético muy simplón, pues todo es blanco cual consultorio.

Pese a su nulo gusto estético y decorativo, el departamento de Yanet García ofrece una panorámica como ninguna otra de la “Gran Manzana”.

¡¡¡Lo hice!!! Toda mi vida he soñado con vivir en Manhattan. Siempre dije que algún día viviría en Nueva York en un departamento con una vista espectacular… y cuando compartí ese sueño, me dijeron que estaba loca, que debía seguir soñando porque no podría pagar para vivir en Nueva York ya que es muy caro”, escribió Yanet García en redes cuando se mudó.

Hasta el momento se desconoce cuánto le costó a Yanet García su departamento, pero por lo que se ve para nada fue barato.