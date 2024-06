Yayo Gutiérrez confiesa que intentó quitarse la vida tras denuncia de Ixpanea: 'quemarme, cortarme'

Yayo Gutiérrez, youtuber que es recordado por muchos porque Ixpanea lo denunció por haberla violentado sexualmente y por haber grabado sus videos íntimos de ella y de otras mujeres, vuelve a estar en el ojo público, pues ahora confesó que intentó suicidase.

“Tenía un video mío, en ese momento me em$%& y le dije que lo borrara, le aventé la compu y me salí muy enojada. Yo en el momento, lo único que hice fue borrar la carpeta y reclamarle… pero no se me van a olvidar, me quedé traumada de por vida”, narró en 2021 Ixpanea, revelando así la clase de persona que era realmente Yayo Gutiérrez y acabando su carrera.

Ahora, esta semana, Yayo Gutiérrez sacó un video que sorprendió a muchas personas, porque (además de que sigue vigente como creador de contenido), reveló que tras los señalamientos de Ixpanea en su contra su vida cayó en tremenda decadencia al grado de que intentó arrebatarse la vida y terminar con su sufrimiento.

Yayo dijo que cayó en los excesos y que se hizo amante e las bebidas alcohólicas con el propósito no de disfrutarlas sino de dañarse.

“Me estaba empezando a tornar violento y comencé a atentar contra mí mismo de la manera más cobarde en la que pudiera lidiar, estando irreconocible de borracho; desde golpearme, quemarme, cortarme, hasta simplemente quedar inconsciente”, dijo.

“Ya no me importaba si era el alcohol el que terminaba ganando al final, no iba a estar consciente si algo me llegaba a pasar; eso es lo que quería para mí, acabar con mi vida, sin siquiera cargar con esa responsabilidad”, añadió.

Yayo Gutiérrez agregó que su video tiene por único objetivo ser una catarsis personal para él y aseguró que con ayuda de su familia pudo salir adelante y dejar de atentar contra su vida.