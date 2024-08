YosStop va a Ventaneando, tras haber querido cobrar una entrevista ¿a qué fue? | VIDEO

Yoseline Hoffman, más conocida en los bajos mundos de las redes y el reclusorio de Santa Martha como YosStop, dejó a todos sorprendidos al ir a Ventaneando, programa con el cual no tenía una muy buena relación y en el que sus fans nunca pensaron que la verían.

Y es que es necesario recordar que Pati Chapoy reveló que YosStop les quiso cobrar una muy elevada suma de dinero por una entrevista tras su liberación en el caso de Ainara Suárez, en 2021.

“Pidieron 50 mil dólares, ¡es una barbaridad!”, declaró Chapoy en ese momento, remarcando que ni Ventaneando ni ningún periodista que se respete paga por las entrevistas.

#ÚLTIMAHORA |🔴 La #influencer creadora de contenido @YosStoP, de 34 años de edad, fue liberada del #ReclusorioNorte tras haber permanecido varias horas bajo arresto.



Aún se desconoce el motivo pero se rumora que nuevamente anda echando "veneno" insitando al odio en redes… pic.twitter.com/2LAfj3EgFL — Moviendo Ideas (@moviendoideas) August 27, 2024

Ahora, YosStop se apareció en el foro de Ventaneando este viernes sin cobrar ni un solo peso y dejando claro que Pati Chapoy es una patrona dura, pero justa. Y la ex youtuber más turbia de México no fue a saludar, sino a hablar de su reciente arresto y el proceso legal que enfrenta.

La famosa fue junto a su abogado Emilio Gómez Mont y explicó que la disputa legal comenzó meses atrás cuando una mujer, con quien tenía un vínculo cercano, presentó una queja bajo la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Ni modo, te irá mejor en el bote YosStop pic.twitter.com/3P2L3nbGjI — CotorreandoNews (@CotorreandoNews) August 31, 2024

El abogado de YosStop remarcó que que se trata de una queja en proceso y que las autoridades impusieron ciertas medidas de protección, como restricciones en el uso de sus redes sociales públicas.

Además, YosStop afirmó que se le está acusando injustamente por acciones de terceros y remarcó que no es responsable del odio generado en redes sociales. "Se me quiere culpar por algo que hicieron otros, yo no soy culpable del hate en redes sociales, eso siempre va a existir", expresó con evidente frustración.

"Ella estaba hablando de un sentir, como lo hacen en cualquier red social", añadió el abogado Gómez Mont.